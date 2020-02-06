Как заработать на простых серых свитерах

На Урале свитеры носят и зимой, и летом, говорит 36-летняя основательница компании – производителя трикотажа Dadaknit Екатерина Насурдинова. В юности ей вязали их мама и бабушка. В доме Насурдиновых всегда стояло несколько швейных и вязальных машин. Но тогда свитеры ручной работы казались Екатерине невзрачными и немодными. Позже она получила диплом лингвиста-переводчика и пошла работать в 5-звездочный отель в Екатеринбурге, где занималась логистикой и закупками. Екатерина заметила, что в офисе уместен как раз простой и прочный свитер. Но найти такой оказалось непросто. Вязать Насурдинова не умела. А в магазинах ей предлагали дорогой кашемир или джемперы невысокого качества, которых хватает только на один сезон. Их цена Екатерине казалась завышенной. И в 2016 г. Насурдинова открыла собственное производство женских свитеров Dadaknit. Заказы отдавала сторонним мастерам. Ставку сделала на пряжу без синтетических добавок и базовые модели: приталенные и объемные водолазки, тонкие джемперы из хлопка и теплые из шерсти мериноса. Стоил такой свитер сравнительно недешево – 3000–5000 руб. «Мы не занимаемся дизайном и модой, только бизнесом», – говорит Насурдинова. Прагматичный подход дал результаты: в 2019 г. выручка Dadaknit составила 3,5 млн руб., валовая рентабельность – около 35%.