Как заработать на простых серых свитерах
На Урале свитеры носят и зимой, и летом, говорит 36-летняя основательница компании – производителя трикотажа Dadaknit Екатерина Насурдинова. В юности ей вязали их мама и бабушка. В доме Насурдиновых всегда стояло несколько швейных и вязальных машин. Но тогда свитеры ручной работы казались Екатерине невзрачными и немодными. Позже она получила диплом лингвиста-переводчика и пошла работать в 5-звездочный отель в Екатеринбурге, где занималась логистикой и закупками. Екатерина заметила, что в офисе уместен как раз простой и прочный свитер. Но найти такой оказалось непросто. Вязать Насурдинова не умела. А в магазинах ей предлагали дорогой кашемир или джемперы невысокого качества, которых хватает только на один сезон. Их цена Екатерине казалась завышенной. И в 2016 г. Насурдинова открыла собственное производство женских свитеров Dadaknit. Заказы отдавала сторонним мастерам. Ставку сделала на пряжу без синтетических добавок и базовые модели: приталенные и объемные водолазки, тонкие джемперы из хлопка и теплые из шерсти мериноса. Стоил такой свитер сравнительно недешево – 3000–5000 руб. «Мы не занимаемся дизайном и модой, только бизнесом», – говорит Насурдинова. Прагматичный подход дал результаты: в 2019 г. выручка Dadaknit составила 3,5 млн руб., валовая рентабельность – около 35%.
Темно-серый мотив
Стартовый капитал составлял 120 000 руб. На эти деньги Насурдинова купила пряжу из шерсти мериноса, подержанную вязальную машинку и оплатила консультацию технолога и работу вязальщиц. Связали всего несколько серых и бежевых джемперов с круглым воротом – чтобы проверить, будут ли покупать свитеры без узоров и вычурных деталей. Генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс говорит, что практичные и универсальные вещи из базового гардероба – основа продаж всех массовых производителей. На такие модели приходится не менее 40–50% товаров популярных магазинов, на сезонные вещи – около 40%, а остромодные и яркие модели, которые привлекают к манекенам и витринам, занимают не более 10–20%. Конкурировать с крупным ритейлером трудно. Но штучное производство тоже имеет преимущества, считает Насурдинова: можно связать свитер именно той длины, которая нужна клиенту, и быстро менять цвета и фасоны в зависимости от продаж и оценок клиентов. Небольшие компании редко могут предложить цену выгоднее, чем крупный ритейлер, им нужно идти на дополнительные приемы привлечения покупателей, например использовать оригинальные узоры, расцветки или сложный крой в минималистичном стиле, говорит Лебсак-Клейманс.
Оказалось, что покупатели предпочитают свитеры графитового цвета, вспоминает предпринимательница. Она уверяет, что тогда, в 2016 г., моделей насыщенного темно-серого цвета в ассортименте крупных производителей одежды было немного. Для разнообразия Насурдинова связала несколько образцов в синем и красном цветах и выставила фото ярких свитеров в соцсетях. Пользователи оставили под ними много лайков и одобрительных комментариев, но покупать продолжали графитовые свитеры, говорит Насурдинова. Также выяснилось, что сильно приталенные модели не пользуются популярностью. 40% продаж приходилось на одну модель – свободный свитер с высоким воротом. Клиенты ценят комфорт, говорит Насурдинова. В 2016 г. она продала через соцсети 75 свитеров. Выручка составила 250 000 руб.