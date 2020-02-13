Как бывший бренд-менеджер «Спартака» делает леденцы со шпинатом и ячменем

47-летняя Вита Кирилина говорит, что влюблена в Юго-Восточную Азию. Приезжая туда, она отправляется на рынок и наблюдает за местными продавцами: как они готовят, какие используют продукты и в какой последовательности их смешивают. Долгое время увлечение азиатской кухней было всего лишь хобби. У Кирилиной два высших образования – экономиста и маркетолога. Она работала бренд-менеджером сначала на производстве глазированных сырков, потом в чайной компании и в футбольном клубе «Спартак». В 2017 г. Кирилина решила начать свое дело и открыла производство леденцов на палочке Lo-Li. Вита объясняет, что леденцы лучше всего соответствовали четырем главным условиям: продукт должен быть пищевым, не скоропортящимся, а также простым в изготовлении и понятным потребителю из любой страны мира. В рецептуре Кирилина использовала популярные в Азии семена чиа, чай анчан, черный кунжут, имбирь и цветы мотылькового горошка. Основа – сахар или сахарозаменитель изомальт. А формы карамели и мотивы упаковки были навеяны работами японской художницы Яои Кусамы. Фирменными узорами Кусамы были крупный и яркий горох, пестрые круги. Стоит такой леденец от 70 до 190 руб. за штуку.