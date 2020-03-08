Почему нельзя игнорировать поведение топ-менеджеров вне офиса

Инсайдерская торговля. В своей последней работе ученые поставили вопрос о том, связано ли проблемное поведение топ-менеджеров – от нарушения ПДД до пьяного вождения и причинения вреда здоровью – со склонностью совершать сделки с использованием конфиденциальной инсайдерской информации. Проанализировав базы данных США (как общенациональные, так и по отдельным штатам) и проведя проверки судимости с привлечением частных детективов, они определили фирмы, где в период с 1986 по 2017 г. одновременно работали хотя бы один топ-менеджер без проблем с законом и хотя бы один с такими проблемами. Так получилась выборка почти из 1500 менеджеров, в том числе 503 гендиректоров. Изучив сделки топ-менеджеров с акциями компании, ученые обнаружили, что для топ-менеджеров из числа нарушителей закона они были выгоднее, чем для других. Это наводило на мысль, что они пользуются инсайдерской информацией. Особенно выраженный эффект был для менеджеров с многочисленными и более серьезными, нежели превышение скорости, нарушениями.