Как должно измениться бизнес-образование в XXI веке

Базовая модель современного образования в области управления появилась в конце 1950-х гг. Эта адаптируемая гибкая модель в целом отвечала потребностям студентов и работодателей – и речь идет не только об учебной программе, но и об идеях, сформулированных в исследовательских работах факультетов. Многие управленческие теории и концепции, которые сегодня кажутся нам само собой разумеющимися, попросту не появились бы без бизнес-школ. Среди таких концепций – модель пяти сил Майкла Портера, удостоенная Нобелевской премии работа в области финансов и оценки активов, теория подрывных инноваций Клейтона Кристенсена, стратегия «голубого океана», а также активно обсуждаемые сейчас концепции теории агентских отношений.