Как должно измениться бизнес-образование в XXI веке
Базовая модель современного образования в области управления появилась в конце 1950-х гг. Эта адаптируемая гибкая модель в целом отвечала потребностям студентов и работодателей – и речь идет не только об учебной программе, но и об идеях, сформулированных в исследовательских работах факультетов. Многие управленческие теории и концепции, которые сегодня кажутся нам само собой разумеющимися, попросту не появились бы без бизнес-школ. Среди таких концепций – модель пяти сил Майкла Портера, удостоенная Нобелевской премии работа в области финансов и оценки активов, теория подрывных инноваций Клейтона Кристенсена, стратегия «голубого океана», а также активно обсуждаемые сейчас концепции теории агентских отношений.
Однако общество все настойчивее призывает бизнес искать решения проблем климата и стать локомотивом социальных перемен. И чем сильнее давление на бизнес, тем стремительнее устаревает традиционная модель бизнес-образования. Преобразования в бизнес-школах отстают от изменений в самом бизнесе, и выпускники программ MBA все хуже подготовлены к сложным задачам ведущих компаний и совместных деловых проектов в целом.
Поэтому в грядущие десятилетия бизнес-школам придется противостоять трудностям, с которыми сталкивается бизнес, и соответствующим образом корректировать свои учебные программы и направления исследований. Все актуальные вызовы можно разделить на три категории.
1. Множество заинтересованных сторон
Общество призывает бизнес действовать более осознанно, ориентироваться на широкий круг заинтересованных сторон (стейкхолдеров) и идти на компромисс, а не ставить превыше всего интересы акционеров. Поэтому бизнес-школы должны изучать навыки, необходимые для капитализма стейкхолдеров, и обучать этим навыкам студентов. Чтобы воплотить благие намерения в жизнь, бизнес-школам следует:
• Учить студентов понимать особенности и условия капитализма стейкхолдеров.
• Создавать учебные программы, которые позволят студентам разобраться в потребностях и проблемах всех заинтересованных сторон, а не относиться к ним как к способам увеличения экономической выгоды для акционеров.