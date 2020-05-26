Как продавать нецифровые продукты в цифровую эпоху

Еще на заре интернет-эпохи эксперты предсказывали, что цифровые технологии вскоре заменят продавцов. За примерами далеко ходить не надо. С 2005 по 2017 г. фармацевтические компании США сократили треть персонала, занятого в продажах, зато использование цифровых источников информации (электронная почта, подкасты, мобильные приложения, веб-сайты) выросло. С 2009 по 2019 г. дистрибутор промышленного оборудования W. W. Grainger сократил более четверти филиалов и множество специалистов по продажам. С середины 1990-х руководители Grainger инвестировали в цифровые технологии, чтобы оснастить продавцов в филиалах. К 2019 г. онлайн-сбыт составлял 15% от общего объема продаж, и этот показатель продолжал расти. Офлайновый бизнес компании, обслуживающий крупнейших клиентов, доминирует по-прежнему, но теперь использует комбинацию прямых и дистанционных продаж с цифровыми каналами. Тем временем подразделение дистрибуции промышленного оборудования, запущенное Amazon в 2015 г., уже достигло половины объема продаж Grainger в Северной Америке.