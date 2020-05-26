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Как продавать нецифровые продукты в цифровую эпоху

Четыре рекомендации, которые позволят производителям не отстать от времени
Андрис Золтнерс Прабакант Сина Салли Лоример
Варвара Гранкова для Ведомостей

Еще на заре интернет-эпохи эксперты предсказывали, что цифровые технологии вскоре заменят продавцов. За примерами далеко ходить не надо. С 2005 по 2017 г. фармацевтические компании США сократили треть персонала, занятого в продажах, зато использование цифровых источников информации (электронная почта, подкасты, мобильные приложения, веб-сайты) выросло. С 2009 по 2019 г. дистрибутор промышленного оборудования W. W. Grainger сократил более четверти филиалов и множество специалистов по продажам. С середины 1990-х руководители Grainger инвестировали в цифровые технологии, чтобы оснастить продавцов в филиалах. К 2019 г. онлайн-сбыт составлял 15% от общего объема продаж, и этот показатель продолжал расти. Офлайновый бизнес компании, обслуживающий крупнейших клиентов, доминирует по-прежнему, но теперь использует комбинацию прямых и дистанционных продаж с цифровыми каналами. Тем временем подразделение дистрибуции промышленного оборудования, запущенное Amazon в 2015 г., уже достигло половины объема продаж Grainger в Северной Америке.

Хотя цифровые системы уже способны обмениваться информацией с клиентами и принимать заказы, сложные ситуации, возникающие при продаже сложных продуктов, все еще требуют участия живых продавцов. Например, число рабочих мест в индустрии облачных интернет-сервисов только растет. Томас Куриан, выпускник Oracle, недавно возглавивший Google Cloud, активно расширяет отдел продаж, чтобы конкурировать с лидерами рынка – Amazon Web Services и Microsoft Azure. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных