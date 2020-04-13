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Четыре перспективных канала продаж для малого бизнеса

Который фактически остался без офлайнового сбыта из-за эпидемии
Татьяна Сорокина , директор компании «Юнит-Консалтинг»

Нынешний кризис показал: источники роста выручки, которые дают результаты сегодня, могут иссякнуть внезапно и буквально завтра. Малому бизнесу имеет смысл развивать три перспективных канала сбыта, которые подходят для товаров повседневного спроса. Два из них – маркетплейсы и агрегаторы – в условиях пандемии оказались одними из немногих работающих каналов. Третий – торговля через вендинговые автоматы – будет востребован сразу после того, как закончится пандемия.

Продажи продуктов питания и товаров повседневного спроса через интернет в 2019 г. в России выросли в 1,5 раза, а в ближайшие два года темп роста составит 80% и более в год. И в период пандемии коронавируса онлайновые продажи пострадали гораздо меньше, чем офлайновые (а по продуктам питания даже выросли). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных