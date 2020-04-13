Продажи продуктов питания и товаров повседневного спроса через интернет в 2019 г. в России выросли в 1,5 раза, а в ближайшие два года темп роста составит 80% и более в год. И в период пандемии коронавируса онлайновые продажи пострадали гораздо меньше, чем офлайновые (а по продуктам питания даже выросли).