Четыре перспективных канала продаж для малого бизнесаКоторый фактически остался без офлайнового сбыта из-за эпидемии
Нынешний кризис показал: источники роста выручки, которые дают результаты сегодня, могут иссякнуть внезапно и буквально завтра. Малому бизнесу имеет смысл развивать три перспективных канала сбыта, которые подходят для товаров повседневного спроса. Два из них – маркетплейсы и агрегаторы – в условиях пандемии оказались одними из немногих работающих каналов. Третий – торговля через вендинговые автоматы – будет востребован сразу после того, как закончится пандемия.
Продажи продуктов питания и товаров повседневного спроса через интернет в 2019 г. в России выросли в 1,5 раза, а в ближайшие два года темп роста составит 80% и более в год. И в период пандемии коронавируса онлайновые продажи пострадали гораздо меньше, чем офлайновые (а по продуктам питания даже выросли).