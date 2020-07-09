Как заставить боссов отказаться от оскорбительного стиля руководства

Как заставить боссов отказаться от оскорбительного стиля руководстваЧто могут предпринять сотрудники и компании
Сотрудники ежедневно становятся объектами насмешек, угроз или унизительных комментариев со стороны руководителей, что ведет к снижению удовлетворенности, продуктивности и преданности работе и организации в целом.
Прямое взаимодействие с плохими начальниками травмирует сотрудников, и эта проблема затрагивает не одного-единственного человека. Мои собственные исследования показали, что оскорбительное поведение лидеров может распространяться по организации, создавая общий нездоровый климат. Поскольку работники смотрят на менеджеров и учатся у них, они постепенно осознают, что подобные межличностные отношения являются приемлемыми в компании. По сути, сотрудники начинают думать, что здесь так принято, и эти убеждения создают губительную среду, терпимую к оскорбительным действиям. Более того, сотрудники, подвергшиеся оскорблениям со стороны начальства, склонны транслировать дальше подобное отношение, создавая цепную реакцию.
Работа в деструктивных условиях наносит вред как командам, так и отдельным работникам. Например, в ряде исследований мы с коллегами обнаружили, что атмосфера оскорблений на работе отрицательно сказывается на коллективной эффективности групп – команды теряют уверенность и не могут выполнить свои задачи. Более того, оскорбительная атмосфера разрушает важные связи между членами команды, что ведет к дальнейшему сокращению производительности и социально безответственному поведению, т. е. сотрудники реже оказывают друг другу помощь и поддержку.
Но можно ли изменить поведение начальников? Я попыталась найти ответы, опросив менеджеров и сотрудников о готовности бороться с оскорбительным стилем руководства на работе.