Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Как заставить боссов отказаться от оскорбительного стиля руководства

Что могут предпринять сотрудники и компании
Мануэла Призмут
Варвара Гранкова для Ведомостей

Сотрудники ежедневно становятся объектами насмешек, угроз или унизительных комментариев со стороны руководителей, что ведет к снижению удовлетворенности, продуктивности и преданности работе и организации в целом.

Прямое взаимодействие с плохими начальниками травмирует сотрудников, и эта проблема затрагивает не одного-единственного человека. Мои собственные исследования показали, что оскорбительное поведение лидеров может распространяться по организации, создавая общий нездоровый климат. Поскольку работники смотрят на менеджеров и учатся у них, они постепенно осознают, что подобные межличностные отношения являются приемлемыми в компании. По сути, сотрудники начинают думать, что здесь так принято, и эти убеждения создают губительную среду, терпимую к оскорбительным действиям. Более того, сотрудники, подвергшиеся оскорблениям со стороны начальства, склонны транслировать дальше подобное отношение, создавая цепную реакцию.

Работа в деструктивных условиях наносит вред как командам, так и отдельным работникам. Например, в ряде исследований мы с коллегами обнаружили, что атмосфера оскорблений на работе отрицательно сказывается на коллективной эффективности групп – команды теряют уверенность и не могут выполнить свои задачи. Более того, оскорбительная атмосфера разрушает важные связи между членами команды, что ведет к дальнейшему сокращению производительности и социально безответственному поведению, т. е. сотрудники реже оказывают друг другу помощь и поддержку.

Но можно ли изменить поведение начальников? Я попыталась найти ответы, опросив менеджеров и сотрудников о готовности бороться с оскорбительным стилем руководства на работе.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных