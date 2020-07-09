Как заставить боссов отказаться от оскорбительного стиля руководства

Прямое взаимодействие с плохими начальниками травмирует сотрудников, и эта проблема затрагивает не одного-единственного человека. Мои собственные исследования показали, что оскорбительное поведение лидеров может распространяться по организации, создавая общий нездоровый климат. Поскольку работники смотрят на менеджеров и учатся у них, они постепенно осознают, что подобные межличностные отношения являются приемлемыми в компании. По сути, сотрудники начинают думать, что здесь так принято, и эти убеждения создают губительную среду, терпимую к оскорбительным действиям. Более того, сотрудники, подвергшиеся оскорблениям со стороны начальства, склонны транслировать дальше подобное отношение, создавая цепную реакцию.