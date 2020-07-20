Почему компании предпочитают ловить мошенников сами

Почему компании предпочитают ловить мошенников самиНе обращаясь в правоохранительные органы
Хотя число корпоративных мошенничеств, по данным исследований, растет, в последние годы об этих преступлениях все реже сообщают в полицию. Компании берут правосудие в свои руки и сами находят и наказывают недобросовестных сотрудников, не обращаясь в правоохранительные органы. Отчасти это объясняется тревогой организаций за свою репутацию, которую может запятнать внутреннее мошенничество. Но итоги нашего 28-дневного полевого исследования, в котором мы поговорили непосредственно со специалистами по борьбе с мошенничеством, работающими в разных типах организаций, и организовали серию из 27 официальных интервью с сертифицированными экспертами по борьбе с мошенничествами (Certified Fraud Examiners, CFE), выявили еще одну причину. Организации не настолько доверяют полиции и судебной системе, чтобы позволить им полностью расследовать мошенничества.
У опрошенных нами специалистов было три причины не доверять судебной системе. Во-первых, они сказали, что, по их опыту, полиция ставит на первое место расследование случаев, когда деньги теряют частные лица, а не учреждения. Во-вторых, если цель правоохранительных органов – наказать мошенника, то главная цель компании чаще заключается в возвращении потерянных денег. Наконец, по словам опрошенных, у полиции недостаточно технических ресурсов и знаний, так как мошеннические схемы становятся все сложнее. Поэтому компании предпочитают бороться с мошенниками молча.
Для корпоративных менеджеров у такого образа действий есть существенные преимущества: защита своей репутации и доброго имени организации, а также более быстрое возобновление бизнеса и в некоторых случаях возвращение утраченных денег. Однако управленцам, принимающим эти решения сегодня, надо понимать, что в долгосрочной перспективе у компании могут появиться проблемы.