Почему компании предпочитают ловить мошенников сами

Хотя число корпоративных мошенничеств, по данным исследований, растет, в последние годы об этих преступлениях все реже сообщают в полицию. Компании берут правосудие в свои руки и сами находят и наказывают недобросовестных сотрудников, не обращаясь в правоохранительные органы. Отчасти это объясняется тревогой организаций за свою репутацию, которую может запятнать внутреннее мошенничество. Но итоги нашего 28-дневного полевого исследования, в котором мы поговорили непосредственно со специалистами по борьбе с мошенничеством, работающими в разных типах организаций, и организовали серию из 27 официальных интервью с сертифицированными экспертами по борьбе с мошенничествами (Certified Fraud Examiners, CFE), выявили еще одну причину. Организации не настолько доверяют полиции и судебной системе, чтобы позволить им полностью расследовать мошенничества.