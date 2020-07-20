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Почему компании предпочитают ловить мошенников сами

Не обращаясь в правоохранительные органы
Синтия Куртуа Ив Жендрон
Варвара Гранкова для Ведомостей

Хотя число корпоративных мошенничеств, по данным исследований, растет, в последние годы об этих преступлениях все реже сообщают в полицию. Компании берут правосудие в свои руки и сами находят и наказывают недобросовестных сотрудников, не обращаясь в правоохранительные органы. Отчасти это объясняется тревогой организаций за свою репутацию, которую может запятнать внутреннее мошенничество. Но итоги нашего 28-дневного полевого исследования, в котором мы поговорили непосредственно со специалистами по борьбе с мошенничеством, работающими в разных типах организаций, и организовали серию из 27 официальных интервью с сертифицированными экспертами по борьбе с мошенничествами (Certified Fraud Examiners, CFE), выявили еще одну причину. Организации не настолько доверяют полиции и судебной системе, чтобы позволить им полностью расследовать мошенничества.

У опрошенных нами специалистов было три причины не доверять судебной системе. Во-первых, они сказали, что, по их опыту, полиция ставит на первое место расследование случаев, когда деньги теряют частные лица, а не учреждения. Во-вторых, если цель правоохранительных органов – наказать мошенника, то главная цель компании чаще заключается в возвращении потерянных денег. Наконец, по словам опрошенных, у полиции недостаточно технических ресурсов и знаний, так как мошеннические схемы становятся все сложнее. Поэтому компании предпочитают бороться с мошенниками молча.

Для корпоративных менеджеров у такого образа действий есть существенные преимущества: защита своей репутации и доброго имени организации, а также более быстрое возобновление бизнеса и в некоторых случаях возвращение утраченных денег. Однако управленцам, принимающим эти решения сегодня, надо понимать, что в долгосрочной перспективе у компании могут появиться проблемы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных