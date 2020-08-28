Какой маркетинг нужен бизнесу в кризис

Но исследования, проведенные в таких разных условиях, как на британском рынке потребительских товаров и американском рынке автомобилей, показывают: продукты, выпущенные во время рецессии, не только имеют больше шансов на долгосрочное выживание, но и приносят больше прибыли. Одна из причин заключается в том, что у них меньше новинок-конкурентов, но, кроме того, компании, продолжающие работу над НИОКР, во время рецессии вкладываются только в лучшие проекты. Возможно, именно поэтому продукты, выходящие во время рецессий, отличаются более высоким качеством.