Какой маркетинг нужен бизнесу в кризис

Какой маркетинг нужен бизнесу в кризисКакие статьи затрат надо сокращать, а какие ‒ увеличивать
Во время рецессии большинство компаний стараются тратить меньше, особенно на маркетинг, тем более что расходы на него относительно легко сократить (по крайней мере легче, чем зарплаты). Однако компании, которые особенно сильно росли после прошлых рецессий, как правило, не сокращали свой маркетинговый бюджет, а зачастую даже увеличивали его. Но они тратили этот бюджет на другие вещи и вовремя оценивали новую ситуацию на рынке. Чтобы понять это, давайте сначала рассмотрим несколько категорий маркетинговых расходов.
НИОКР и выпуск новых продуктов. Выпуск нового продукта – риск даже во время бума на рынке. Поэтому может показаться, что закрыть проекты по разработке новых продуктов самый очевидный и правильный шаг.
Но исследования, проведенные в таких разных условиях, как на британском рынке потребительских товаров и американском рынке автомобилей, показывают: продукты, выпущенные во время рецессии, не только имеют больше шансов на долгосрочное выживание, но и приносят больше прибыли. Одна из причин заключается в том, что у них меньше новинок-конкурентов, но, кроме того, компании, продолжающие работу над НИОКР, во время рецессии вкладываются только в лучшие проекты. Возможно, именно поэтому продукты, выходящие во время рецессий, отличаются более высоким качеством.
Наше исследование показывает, что лучше всего выпускать новинки сразу после середины рецессии, когда потребители начинают думать не только о самом необходимом, но и о дорогих товарах, которые пока не собираются покупать (например, об автомобилях). Новый, инновационный товар вселяет в них надежду, что экономика восстанавливается и скоро потребители смогут его себе позволить.