Какую стратегию b2b-продаж выбрать в пандемию

2. Думайте о клиентах вашего потенциального покупателя. Теперь ваш успех в руках не столько вашего непосредственного покупателя, сколько в руках клиента, который сотрудничает с вашим покупателем. Если у этого клиента есть деньги, вероятность того, что ваш покупатель готов покупать у вас, возрастает. Если вы узнаете, что происходит с клиентами вашего покупателя, вы быстрее поймете, насколько велика или мала их потребность в продаваемом товаре. Например, если вы продаете программное обеспечение компании, которая продает его потом стадионам, вы сразу поймете, что они едва ли быстро раскупят этот товар прямо сейчас, потому что многие стадионы до сих пор закрыты.