Какую стратегию b2b-продаж выбрать в пандемию

Какую стратегию b2b-продаж выбрать в пандемиюЧетыре способа удержать и привлечь клиентов
Около половины покупателей в корпоративном секторе (b2b-секторе) сейчас откладывают закупки из-за эпидемиологической ситуации, особенно туго приходится компаниям из автомобилестроения, туризма и гостиничного бизнеса. Однако компании, которые пострадали меньше, например из сферы высоких технологий или электронной коммерции, закупки не откладывают, и сделки на этих рынках совершаются. Те компании, которые смогут извлечь пользу из возможностей, доступных прямо сейчас, скорее всего, выживут и будут процветать. Чтобы не остаться без продаж и сделок, попробуйте перечисленные ниже шаги.
1. Активнее ищите и привлекайте новых потенциальных клиентов. Чтобы успешно совершать сделки во время пандемии, большинству компаний придется изменить свой подход к работе. Продавцам, встречающимся с клиентами лицом к лицу, нужно научиться эффективнее работать удаленно. Для этого потребуется активнее искать и привлекать потенциальных клиентов. Можно реагировать на посты потенциальных клиентов в социальных сетях, писать письма от руки и дарить стратегически продуманные, с душой выбранные подарки в соответствии с этическими принципами вашей компании.
Но чтобы и дальше расширять клиентуру и заключать сделки, вам понадобится постоянно экспериментировать. Испытанных тактик для продаж во время пандемии не существует. Сейчас можно действовать только методом проб и ошибок. Тактики, которые работали в прошлом, сейчас могут работать, а могут и не работать. Например, клиенты стали реже просматривать стандартные электронные письма, но письма, в которых упоминается пандемия, по данным Worldata, люди просматривают на 41% чаще.
2. Думайте о клиентах вашего потенциального покупателя. Теперь ваш успех в руках не столько вашего непосредственного покупателя, сколько в руках клиента, который сотрудничает с вашим покупателем. Если у этого клиента есть деньги, вероятность того, что ваш покупатель готов покупать у вас, возрастает. Если вы узнаете, что происходит с клиентами вашего покупателя, вы быстрее поймете, насколько велика или мала их потребность в продаваемом товаре. Например, если вы продаете программное обеспечение компании, которая продает его потом стадионам, вы сразу поймете, что они едва ли быстро раскупят этот товар прямо сейчас, потому что многие стадионы до сих пор закрыты.