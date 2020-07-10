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Как сегодня изменились привычки покупателей

Из-за новшеств множеству компаний придется менять бизнес-модели
Эдди Юн
Варваа Гранкова для Ведомостей

Обычно поведение покупателей в супермаркетах меняется редко и постепенно. На продуктовую корзину влияют, как правило, значительные события – рождение ребенка, переезд, смена работы.

Разумеется, кризис, вызванный COVID-19, моментально отразился на жизни каждого. И в индустрии питания начало происходить нечто небывалое. Продажи в супермаркетах стремительно подскочили, а в ресторанах – упали.

В 2017 г. я написал, что количество потребителей – любителей кулинарии, которые много и с удовольствием готовят, за последние 20 лет уменьшилось на треть, на тот момент они составляли около 10% жителей США. С готовкой происходило то же самое, что когда-то случилось с шитьем. Занятие, постоянно присутствовавшее в жизни каждого, стало превращаться в хобби для небольшой группы.

В условиях самоизоляции эта ситуация изменилась для миллионов людей. По данным исследования компании Hunter, сейчас 54% американцев готовят больше, чем до пандемии, и 35% из них сообщили, что «им нравится готовить как никогда». После пандемии люди все равно станут чаще готовить самостоятельно либо покупать еду навынос и с доставкой. И то, что происходит с индустрией питания, всего лишь небольшое звено в общей цепи возможных изменений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных