Как сегодня изменились привычки покупателей

В условиях самоизоляции эта ситуация изменилась для миллионов людей. По данным исследования компании Hunter, сейчас 54% американцев готовят больше, чем до пандемии, и 35% из них сообщили, что «им нравится готовить как никогда». После пандемии люди все равно станут чаще готовить самостоятельно либо покупать еду навынос и с доставкой. И то, что происходит с индустрией питания, всего лишь небольшое звено в общей цепи возможных изменений.