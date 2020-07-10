Как сегодня изменились привычки покупателей

Как сегодня изменились привычки покупателейИз-за новшеств множеству компаний придется менять бизнес-модели
Обычно поведение покупателей в супермаркетах меняется редко и постепенно. На продуктовую корзину влияют, как правило, значительные события – рождение ребенка, переезд, смена работы.
Разумеется, кризис, вызванный COVID-19, моментально отразился на жизни каждого. И в индустрии питания начало происходить нечто небывалое. Продажи в супермаркетах стремительно подскочили, а в ресторанах – упали.
В 2017 г. я написал, что количество потребителей – любителей кулинарии, которые много и с удовольствием готовят, за последние 20 лет уменьшилось на треть, на тот момент они составляли около 10% жителей США. С готовкой происходило то же самое, что когда-то случилось с шитьем. Занятие, постоянно присутствовавшее в жизни каждого, стало превращаться в хобби для небольшой группы.
В условиях самоизоляции эта ситуация изменилась для миллионов людей. По данным исследования компании Hunter, сейчас 54% американцев готовят больше, чем до пандемии, и 35% из них сообщили, что «им нравится готовить как никогда». После пандемии люди все равно станут чаще готовить самостоятельно либо покупать еду навынос и с доставкой. И то, что происходит с индустрией питания, всего лишь небольшое звено в общей цепи возможных изменений.