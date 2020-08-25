Чем ненадежны данные о потребителях, которые вам предлагают купить

Схема сбора и продажи данных специалистам по потребительскому маркетингу такова. Брокеры данных собирают информацию о потребителях где только можно: на основании карт постоянных клиентов, из открытых источников, из постов в социальных сетях, а чаще всего – через отслеживание поведения людей в браузерах на разных сайтах. Вся эта собранная информация затем скармливается самообучающимся алгоритмам, которые создают сегментированные профили групп людей, объединенных по какому-либо признаку. Эти цифровые профили затем упаковываются как «аудитории». Типичные примеры групп – «интересуются модой» или «мужчины от 25 до 54 лет». Маркетологи могут купить эти готовые аудитории у брокеров данных, чтобы использовать их для таргетированной рекламы. Например, Nike или Adidas могут купить доступ к сегменту аудитории «интересуются модой», чтобы связаться с потенциальными покупателями кроссовок.