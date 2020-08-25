Чем ненадежны данные о потребителях, которые вам предлагают купить

Чем ненадежны данные о потребителях, которые вам предлагают купитьМировой рынок данных об аудитории составляет $200 млрд в год
Схема сбора и продажи данных специалистам по потребительскому маркетингу такова. Брокеры данных собирают информацию о потребителях где только можно: на основании карт постоянных клиентов, из открытых источников, из постов в социальных сетях, а чаще всего – через отслеживание поведения людей в браузерах на разных сайтах. Вся эта собранная информация затем скармливается самообучающимся алгоритмам, которые создают сегментированные профили групп людей, объединенных по какому-либо признаку. Эти цифровые профили затем упаковываются как «аудитории». Типичные примеры групп – «интересуются модой» или «мужчины от 25 до 54 лет». Маркетологи могут купить эти готовые аудитории у брокеров данных, чтобы использовать их для таргетированной рекламы. Например, Nike или Adidas могут купить доступ к сегменту аудитории «интересуются модой», чтобы связаться с потенциальными покупателями кроссовок.
Но есть одна проблема. Процесс, с помощью которого брокеры данных создают эти сегменты, держится в секрете для сохранения конкурентоспособности. Это означает, что менеджеры по маркетингу не знают, можно ли доверять приобретаемым данным об аудитории, хотя на такие покупки приходится немалая часть медийных бюджетов. Известно, что генеральный директор The New York Times Марк Томпсон однажды спросил: «Когда они говорят, что человек из аудитории – модница 20–30 лет, какова вероятность, что это действительно так?»
Мы недавно проверили точность популярных сегментов аудитории, предлагаемых рядом брокеров. И обратили внимание на такие показатели, как возраст и пол, а также интересы потребителей (например, «интересуется спортом», «интересуется путешествиями», «интересуется фитнесом»). Для проверки мы использовали данные из тех мест, в которых люди добровольно делятся этой информацией. Например, мы сличали характеристики клиентов из брокерских сегментов с данными о клиентах, предоставленными организаторами опросов, которые мы также перепроверяли, сопоставляя с информацией этих людей на Facebook или предоставленной финансовым организациям.
В результате всех наших проверок выяснилось, что информация о потребителях, продаваемая брокерами, бывает самого разного качества. Немалая часть таких баз данных напоминает списки, составленные методом случайного выбора, или даже уступает им. Особенно разочаровывают демографические данные. Например, средняя точность определения мужского пола при создании гендерных сегментов составила всего 42,5%, что меньше, чем природная 50%-ная вероятность угадывания мужчин. Данные по возрасту показали себя чуть лучше, но ненамного. В среднем в 77% случаев возрастная группа тоже была определена неправильно. (Хотя средняя точность в 23% кажется низкой, этот показатель все-таки выше, чем результативность рассылки сообщений случайным людям, при которой возрастные группы людей угадываются с точностью 10–18%.)