Как продавать в интернете после пандемииШесть маркетинговых решений, которые привлекут клиентов
После снятия карантина люди стали реже ходить по магазинам, показали исследования Digital Insight. Массовый переход в онлайн вынудил компании перестраивать бизнес-модели, изменилась и политика в сфере рекламы. Вот шесть правил, которых стоит придерживаться, чтобы не сдать позиции на рынке.
1. Отдавайте предпочтение онлайн-каналам. По прогнозу рекламной группы Dentsu Aegis, расходы на офлайн-покупки сократятся почти на 51% по сравнению с 2010 г. Компании, которые не уделяют внимания рекламе в интернете, рискуют потерять значительную часть выручки, многие уже предпринимают необходимые шаги. Например, у QMarketing есть несколько клиентов-ресторанов, которые уже запустили проекты в сегменте «темная кухня» (ресторанные кухни, которые готовят только на доставку). А некоторые фитнес-клубы отказались от помещений и меняют формат на онлайн-тренировки.