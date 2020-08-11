1. Отдавайте предпочтение онлайн-каналам. По прогнозу рекламной группы Dentsu Aegis, расходы на офлайн-покупки сократятся почти на 51% по сравнению с 2010 г. Компании, которые не уделяют внимания рекламе в интернете, рискуют потерять значительную часть выручки, многие уже предпринимают необходимые шаги. Например, у QMarketing есть несколько клиентов-ресторанов, которые уже запустили проекты в сегменте «темная кухня» (ресторанные кухни, которые готовят только на доставку). А некоторые фитнес-клубы отказались от помещений и меняют формат на онлайн-тренировки.