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Как продавать в интернете после пандемии

Шесть маркетинговых решений, которые привлекут клиентов
Роман Кумар Виас , владелец агентства Qmarketing

После снятия карантина люди стали реже ходить по магазинам, показали исследования Digital Insight. Массовый переход в онлайн вынудил компании перестраивать бизнес-модели, изменилась и политика в сфере рекламы. Вот шесть правил, которых стоит придерживаться, чтобы не сдать позиции на рынке. 

1. Отдавайте предпочтение онлайн-каналам. По прогнозу рекламной группы Dentsu Aegis, расходы на офлайн-покупки сократятся почти на 51% по сравнению с 2010 г. Компании, которые не уделяют внимания рекламе в интернете, рискуют потерять значительную часть выручки, многие уже предпринимают необходимые шаги. Например, у QMarketing есть несколько клиентов-ресторанов, которые уже запустили проекты в сегменте «темная кухня» (ресторанные кухни, которые готовят только на доставку). А некоторые фитнес-клубы отказались от помещений и меняют формат на онлайн-тренировки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных