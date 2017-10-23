Как работать с блогерами
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Все больше времени пользователи интернета проводят в соцсетях. По данным маркетингового агентства Mediakix, в среднем человек в 2016 г. жил в Facebook 35 минут (сейчас – около 50 минут), в YouTube – 40 минут и четверть часа в Instagram. В масштабах жизни современные люди тратят на соцсети в среднем пять лет и четыре месяца – больше, чем на прием пищи и общение, вместе взятые. По этой причине сотрудничество с лидерами мнений становится обязательной частью большой рекламной кампании. Именно через блогеров можно получить доступ к 2 млрд активных пользователей Facebook, 700 млн пользователей Instagram и армии поклонников блогов на других площадках.
Сейчас на блогеров может приходиться до 30% рекламного бюджета состоявшихся компаний. При этом универсальных рецептов продвижения продукта в соцсетях с помощью лидеров мнений нет.
Как искать своего блогера
Искать лидеров мнений в российской блогосфере можно вручную, а можно воспользоваться услугами специальных бирж, например GetBlogger в рунете или глобальных Insense Pro, FameBit, HireInfluence, Influecity, Epicstars, где блоги собраны по тематике и отражается число их подписчиков. После того как вы выберете нескольких кандидатов, проверьте их аудиторию самостоятельно – изучите ленты и комментарии, чтобы понять, действительно ли лента и живая, и целевая для вас. Важно посмотреть соотношение числа подписчиков и количество комментариев и лайков, чтобы понять, действительно ли публикуемый контент привлекает пользователей или имеют место накрутки и активность ботов.
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