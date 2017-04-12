«Соцсети отбирают все больше нашего внимания»

В 2007 г. Эван Уильямс устроил мальчишник в Лас-Вегасе и проболтался гостям: есть инвесторы, готовые купить у него Twitter за $70 млн с лишним. Но он им отказал, потому что сделает компанию «единорогом» (т. е. с капитализацией более $1 млрд). На мальчишнике гулял и его родной брат Линкольн. После этих слов он решил, что Эвану, пожалуй, больше не стоит сегодня пить, рассказывает газета Omaha World-Herald. Прошло несколько лет – и не только Twitter, но и сам Эван стал стоить миллиарды. А на прошлой неделе объявил, что продаст в течение 2017 г. 30% своих акций – эта доля может стоить более $200 млн, что очень неплохо для убыточного проекта. Как подшучивает The Atlantic, ни один из бизнесов Уильямса так и не смог добиться рентабельности. Чтобы успокоить инвесторов, Уильямс объявил, что остается в совете директоров Twitter, а большую часть активов по-прежнему будет держать в акциях компании. Решение о продаже почти трети пакета он объяснил личными причинами.

Не захотел жить в глуши

«Я вырос на ферме в Небраске, где выращивали в основном кукурузу и сою, – писал Уильямс в The New York Times. – Летом у меня была обязанность следить, чтобы культуры были политы». Отец Уильямса и брат Линкольн обрабатывали сотню акров земли и развлекались, охотясь на аллигаторов, кабанов и прочую дичь. А вот Эван сторонится и фермерства, и охоты. Жизнь в американской сельской глубинке вегетарианец с 20-летним стажем променял на Сан-Франциско, пишет Omaha World-Herald.

Эван Уильямс родился 31 марта 1972 г. в местечке под названием Кларкс с населением 360 человек. Отец – местный фермер в третьем поколении, мать работала в школе учительницей. Из четверых детей Эван третий. Родители вспоминали, что с ним было легче, чем с остальными, – он, как правило, сам находил, чем заняться. Так продолжалось и в школе. Эван пел в хоре, играл в школьном ансамбле и баскетбольной команде, записался в кружок риторики и получил звание лучшего актера местного театрального кружка.

С детства он осторожен, методичен, не любит быть в центре внимания, никогда не был хвастуном – такие отзывы собрала о нем Omaha World-Herald. «Он спокоен и созерцает перспективу, видит суть проблемы, наблюдая за вещами с разных ракурсов, – рассказывал другой сооснователь Twitter, Биз Стоун. – И никогда не отвергает мои нелепые заявления».

Когда Уильямс учился в старших классах, его родители развелись и мама переехала за 30 миль, в другой город, с Эваном и его младшей сестрой. После коммуны в 360 человек городок Колумбус с 17 300 жителями «казался метрополисом», говорил Уильямс Omaha World-Herald. К тому же у него появился собственный BMW горчичного цвета, пусть и его ровесник. Но этого казалось мало. «Ма, если я не перееду, то сдохну», – вспоминает его слова мама.

И он переехал, поступив в Университет Небраски в г. Линкольне, но проучился всего полтора года. «У меня было чувство, что колледж – это трата времени; я хотел начать работать, – писал он в статье для The New York Times. – Я переехал во Флориду, где немного поработал внештатным копирайтером. Потом в Техас, где остановился у старшей сестры и размышлял, чем бы дальше заняться». В 1994 г. вернулся в Небраску и открыл свои первые компании – на деньги отца.

«Моя жизнь была серией хорошо спланированных катастроф. Я всегда страдал от галлюциногенного оптимизма, – бичевал себя Уильямс на страницах The New York Times. – Я сидел без гроша более 10 лет. Помню, как не спал всю ночь во времена первой компании, а наутро искал под диванными подушками завалившуюся мелочь, чтобы купить кофе».