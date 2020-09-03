Три способа составить финансовый план на 2021 год

2020 год оказался особенно хаотичным, но давайте признаем: даже в спокойные периоды большая часть процессов планирования коммерческой деятельности и бюджета – источник разочарования. Сначала задумываются невероятные реформы, затем начинается рутина, бесконечные уточнения, препирательства из-за целей и борьба за ресурсы.