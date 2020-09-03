Три способа составить финансовый план на 2021 год

Три способа составить финансовый план на 2021 годФинансовые планы на 2020 г. пошли прахом из-за пандемии. Как планировать расходы и доходы на 2021 год?
2020 год оказался особенно хаотичным, но давайте признаем: даже в спокойные периоды большая часть процессов планирования коммерческой деятельности и бюджета – источник разочарования. Сначала задумываются невероятные реформы, затем начинается рутина, бесконечные уточнения, препирательства из-за целей и борьба за ресурсы.
В этом году у компаний из-за пандемии есть возможность навсегда вырваться из этой рутины. По нашим наблюдениям, в текущей ситуации работают три следующих приема.
1. Измените цель составления бюджета и планирования. Большинство систем составления бюджета и планирования разработаны, чтобы помогать топ-менеджерам предсказывать (что должна делать компания для получения прибыли), распоряжаться (подразделениями и ресурсами для выполнения планов) и контролировать (результаты деятельности сотрудников).
Однако модель «предсказывать, распоряжаться, контролировать» неэффективна в периоды затяжных кризисов и когда над миром парит черный лебедь – пандемия, социальные волнения, высокотехнологический сбой, военный конфликт, террористический акт, экологическая катастрофа. История показывает, что двум третям успешных компаний пришлось отбросить изначальные стратегические планы, чтобы выстоять в непредвиденной рыночной ситуации.