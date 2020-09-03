Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Три способа составить финансовый план на 2021 год

Финансовые планы на 2020 г. пошли прахом из-за пандемии. Как планировать расходы и доходы на 2021 год?
Даррелл Ригби Джуст Спитс Стив Берез
Варвара Гранкова

2020 год оказался особенно хаотичным, но давайте признаем: даже в спокойные периоды большая часть процессов планирования коммерческой деятельности и бюджета – источник разочарования. Сначала задумываются невероятные реформы, затем начинается рутина, бесконечные уточнения, препирательства из-за целей и борьба за ресурсы.

В этом году у компаний из-за пандемии есть возможность навсегда вырваться из этой рутины. По нашим наблюдениям, в текущей ситуации работают три следующих приема.

1. Измените цель составления бюджета и планирования. Большинство систем составления бюджета и планирования разработаны, чтобы помогать топ-менеджерам предсказывать (что должна делать компания для получения прибыли), распоряжаться (подразделениями и ресурсами для выполнения планов) и контролировать (результаты деятельности сотрудников).

Однако модель «предсказывать, распоряжаться, контролировать» неэффективна в периоды затяжных кризисов и когда над миром парит черный лебедь – пандемия, социальные волнения, высокотехнологический сбой, военный конфликт, террористический акт, экологическая катастрофа. История показывает, что двум третям успешных компаний пришлось отбросить изначальные стратегические планы, чтобы выстоять в непредвиденной рыночной ситуации.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных