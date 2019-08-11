Чем вредны слишком детальные бюджеты

Как упростить планирование бюджета и в то же время повысить его эффективность

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По данным Hackett Best Practices, крупнейшие мировые компании используют в бюджетах не более 40 строк. Они планируют только основные показатели. Бюджеты же российских компаний перегружены лишними деталями, однако планирование не становится эффективнее. Среднее количество статей в бюджете крупной российской компании достигает 300. Из них 30 статей относятся к доходной части, а 270 – к расходной. Уровень вложенности бюджетных статей в среднем составляет семь, по оценкам IBS. Например, в расходы входит статья операционных расходов, в нее, в свою очередь, – расходы на содержание объектов, далее – на обслуживание инженерных сетей и так до седьмого уровня – расходов на конкретную услугу.

Столь детальное планирование обычно объясняется желанием руководства компании контролировать абсолютно все показатели, включая даже те самые незначительные статьи. Российские компании также имеют обыкновение создавать много отдельных подразделений для контроля за тем или иным направлением деятельности: например, департамент контроля IT-функции или функции охраны. И вводят в бюджет соответствующие дополнительные статьи. У топ-менеджмента создается мнение, что чем детальнее раскрыты бюджетные статьи, тем точнее сформирован бюджет и тем лучше он будет исполнен. Практика же показывает, что укрупненное планирование дает результаты не хуже, чем детальное планирование.