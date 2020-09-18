Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Как филолог из Челябинска зарабатывает на чугунных гирях

Простая с виду и всем знакомая гиря оказалась очень трудным в производстве продуктом
Елена Федотова
Личный архив

Свой первый капитал 41-летний Артем Артемьев заработал в 1990-х гг. Брался практически за все. Еще учась в школе, он организовал видеосалон и фотографировал односельчан на Polaroid. Плату за фотокарточки принимал коровьими шкурами, а затем продавал их перекупщикам из Магнитогорска. После школы Артемьев поступил на филологический факультет Магнитогорского педагогического университета, однако занялся будущий филолог совсем не профильным предметом – магазином ритуальных товаров. В Верхнеуральске, небольшом городе в Челябинской области, таких магазинов еще не было, вспоминает Артемьев. Он снял коммунальные бани и открыл там производство надгробий из мраморной крошки. Дело пошло, и Артемьев открыл второй магазин.

Но хотелось попробовать себя в другом бизнесе. Артемьев оставил магазины родителям (позже они их закрыли) и вместе с супругой открыл точку по продаже спортинвентаря. Молодой человек часто посещал тренажерный зал и знал потенциальных клиентов. Сначала супруги продавали мячи, ракетки, шведские стенки, а после кризиса 1998 г. перешли на солярии, тренажеры и бильярдные столы. В 2000 г. Артемьев решил сам выпускать спорттовары. Начал с того, что было проще производить, – дисков и грифов для штанг, а затем переключился на гири.

В Челябинской области исторически сложилась сильная гиревая тренировочная школа, объясняет Артемьев. Сейчас под созданным им брендом «Уральские гири» выпускается каждая вторая гиря в России, говорит он. Но предпринимателю стало скучно: линейки гирь и дисков не так просто разнообразить. Сейчас Артемьев производит тренажеры для спортзалов и уличных площадок. В 2019 г. выручка компании Iron King составила 135 млн руб., рентабельность – 10–17%.

Ни кокса, ни железа

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных