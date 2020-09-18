Как филолог из Челябинска зарабатывает на чугунных гирях

Как филолог из Челябинска зарабатывает на чугунных гиряхПростая с виду и всем знакомая гиря оказалась очень трудным в производстве продуктом
Свой первый капитал 41-летний Артем Артемьев заработал в 1990-х гг. Брался практически за все. Еще учась в школе, он организовал видеосалон и фотографировал односельчан на Polaroid. Плату за фотокарточки принимал коровьими шкурами, а затем продавал их перекупщикам из Магнитогорска. После школы Артемьев поступил на филологический факультет Магнитогорского педагогического университета, однако занялся будущий филолог совсем не профильным предметом – магазином ритуальных товаров. В Верхнеуральске, небольшом городе в Челябинской области, таких магазинов еще не было, вспоминает Артемьев. Он снял коммунальные бани и открыл там производство надгробий из мраморной крошки. Дело пошло, и Артемьев открыл второй магазин.
Но хотелось попробовать себя в другом бизнесе. Артемьев оставил магазины родителям (позже они их закрыли) и вместе с супругой открыл точку по продаже спортинвентаря. Молодой человек часто посещал тренажерный зал и знал потенциальных клиентов. Сначала супруги продавали мячи, ракетки, шведские стенки, а после кризиса 1998 г. перешли на солярии, тренажеры и бильярдные столы. В 2000 г. Артемьев решил сам выпускать спорттовары. Начал с того, что было проще производить, – дисков и грифов для штанг, а затем переключился на гири.
В Челябинской области исторически сложилась сильная гиревая тренировочная школа, объясняет Артемьев. Сейчас под созданным им брендом «Уральские гири» выпускается каждая вторая гиря в России, говорит он. Но предпринимателю стало скучно: линейки гирь и дисков не так просто разнообразить. Сейчас Артемьев производит тренажеры для спортзалов и уличных площадок. В 2019 г. выручка компании Iron King составила 135 млн руб., рентабельность – 10–17%.