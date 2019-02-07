Как заработать на спортивных тренировках в городских парках

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В начале 2018 г. Дарья вернулась в Россию, Андрей уволился из банка, и супруги зарегистрировали компанию «Спортулес» Максим Стулов / Ведомости

25-летняя Дарья Белых полюбила пешие прогулки в 2016 г., когда училась в магистратуре Университета Санкт-Галлена в Швейцарии. Дарья накопила 9000 франков на учебу, работая проектным менеджером в банке. Университет находился далеко от дома, а общественный транспорт стоил дорого – приходилось ходить пешком. Дарья заметила, как каждое утро в парке группка людей под руководством тренера занимается фитнесом даже в моросящий дождь и сильный ветер. Она узнала, что занятия платные, и несколько раз сама позанималась. Отличная бизнес-идея – не надо тратить деньги на аренду зала, достаточно купить инвентарь и найти тренера, подумала тогда девушка. Дарья рассказала об уличных тренировках супругу Андрею, который остался в Москве и работал старшим менеджером в банке.

В начале 2018 г. Дарья вернулась в Россию, Андрей уволился из банка, и супруги зарегистрировали компанию «Спортулес». «В нас никто не верил, друзья говорили, что желающих мерзнуть в парках не найдется. Тренеры не хотели с нами сотрудничать», – говорит Андрей. Все же «Спортулесу» удалось нанять трех инструкторов, поначалу занятия проходили в Филевском и Суворовском парках. Одна групповая тренировка в «Спортулесе» стоит 750 руб., а абонемент на 12 занятий – 7100 руб. Но «Спортулесу» удалось выжить и развиться. По словам Андрея, компания через три месяца вышла на операционную прибыль. Сейчас 25 тренеров «Спортулеса» проводят занятия в 27 парках Москвы. За 10 месяцев, с апреля 2018 г. по январь 2019 г., выручка «Спортулеса» составила около 2,5 млн руб., рассказывает Дарья Белых.

Улица – не специальность

В Москве более 1500 спортивных клубов, по данным 2ГИС. Многие клубы предлагают клиентам посещать занятия на улице – как дополнительную услугу. Сеть World Class организует групповые уличные тренировки по 10 видам спорта в 15 точках Москвы, рассказывает Алексей Хухорев, руководитель направления World Class Outdoor. В сети X-Fit тренировки на свежем воздухе массово проводят с 2016 г., говорит Ирина Троска, директор по фитнесу сети. Уличные тренировки с каждым годом становятся популярнее: люди хотят сменить обстановку, объясняет Хухорев. Большая часть тренировок проходит с середины весны до середины осени, говорит Троска. Но есть немногие клиенты, которых не отпугивают даже зимние холода, рассказывает она. Все же для клубов уличные тренировки - не основное направление, отмечает Троска. Средняя цена занятия на свежем воздухе в World Class – 1000 руб., а в X-Fit – от 700 до 2000 руб.