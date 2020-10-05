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Как инженер-радиотехник из Углегорска создал сахалинский «Яндекс»

Он успел закрепиться на рынке, благо что технологические гиганты мало интересовались отдаленным небольшим регионом
Елена Федотова
Максим Стулов / Ведомости

48-летний Альберт Ли окончил факультет радиотехники, но по специальности работал мало – его увлекло программирование. В 1998 г. Ли устроился программистом в компанию Wizard Systems, продававшую компьютеры и софт. В то время на Сахалине функционировали только информационные сайты местных провайдеров, где выкладывались сведения о регионе: климате, местных властях и численности населения. «Напоминали статьи из «Википедии», – вспоминает Ли. Он решил сделать собственный, более интересный и полезный сайт.

Домен стоил примерно $120 – половину месячной зарплаты Ли. Он попросил владельца Wizard Systems Сен Чун Гена купить домен Sakh.com. Тот согласился. Сначала на портале были только доска объявлений и каталог местных сайтов. Поисковики тогда не были так популярны, поэтому список местных сайтов оказался полезным. В ноябре 1998 г. на Sakh.com заходили 15 человек в сутки, но к концу года сайт посещали уже не менее 100 пользователей, вспоминает Ли. На сайте появились форум и новости. На руку порталу сыграла оторванность Сахалина от материка. В начале 2000-х гг. вся связь шла через спутники: федеральные ресурсы загружались медленнее и за доступ к ним приходилось доплачивать, а доступ к местным сайтам входил в базовый пакет операторов, рассказывает Ли.

За 20 лет Sakh.com стал крупнейшим интернет-порталом на Сахалине. На нем зарегистрировано около 390 000 пользователей (население Сахалина составляет примерно 490 000 человек), в день на портале публикуется около 500 единиц рекламного инвентаря (информационных материалов, в которых можно показывать рекламу). В 2019 г. годовая выручка компании Sakh.com составила 90 млн руб.

Приливы и отливы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных