Как инженер-радиотехник из Углегорска создал сахалинский «Яндекс»

Домен стоил примерно $120 – половину месячной зарплаты Ли. Он попросил владельца Wizard Systems Сен Чун Гена купить домен Sakh.com. Тот согласился. Сначала на портале были только доска объявлений и каталог местных сайтов. Поисковики тогда не были так популярны, поэтому список местных сайтов оказался полезным. В ноябре 1998 г. на Sakh.com заходили 15 человек в сутки, но к концу года сайт посещали уже не менее 100 пользователей, вспоминает Ли. На сайте появились форум и новости. На руку порталу сыграла оторванность Сахалина от материка. В начале 2000-х гг. вся связь шла через спутники: федеральные ресурсы загружались медленнее и за доступ к ним приходилось доплачивать, а доступ к местным сайтам входил в базовый пакет операторов, рассказывает Ли.