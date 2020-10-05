Как инженер-радиотехник из Углегорска создал сахалинский «Яндекс»Он успел закрепиться на рынке, благо что технологические гиганты мало интересовались отдаленным небольшим регионом
48-летний Альберт Ли окончил факультет радиотехники, но по специальности работал мало – его увлекло программирование. В 1998 г. Ли устроился программистом в компанию Wizard Systems, продававшую компьютеры и софт. В то время на Сахалине функционировали только информационные сайты местных провайдеров, где выкладывались сведения о регионе: климате, местных властях и численности населения. «Напоминали статьи из «Википедии», – вспоминает Ли. Он решил сделать собственный, более интересный и полезный сайт.
Домен стоил примерно $120 – половину месячной зарплаты Ли. Он попросил владельца Wizard Systems Сен Чун Гена купить домен Sakh.com. Тот согласился. Сначала на портале были только доска объявлений и каталог местных сайтов. Поисковики тогда не были так популярны, поэтому список местных сайтов оказался полезным. В ноябре 1998 г. на Sakh.com заходили 15 человек в сутки, но к концу года сайт посещали уже не менее 100 пользователей, вспоминает Ли. На сайте появились форум и новости. На руку порталу сыграла оторванность Сахалина от материка. В начале 2000-х гг. вся связь шла через спутники: федеральные ресурсы загружались медленнее и за доступ к ним приходилось доплачивать, а доступ к местным сайтам входил в базовый пакет операторов, рассказывает Ли.
За 20 лет Sakh.com стал крупнейшим интернет-порталом на Сахалине. На нем зарегистрировано около 390 000 пользователей (население Сахалина составляет примерно 490 000 человек), в день на портале публикуется около 500 единиц рекламного инвентаря (информационных материалов, в которых можно показывать рекламу). В 2019 г. годовая выручка компании Sakh.com составила 90 млн руб.