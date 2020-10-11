Три приема, которые помогут продавать по более высокой цене

Три приема, которые помогут продавать по более высокой ценеС их помощью ритейлеры смогут побудить клиентов выбирать более дорогие продукты и услуги
Мы предлагаем три ценовых приема, которые позволят смягчить шоковое воздействие высокого ценника на клиента и повысить воспринимаемую ценность предложения. Зная эти нехитрые методы, ритейлеры смогут наиболее эффективно подтолкнуть покупателя к приобретению более качественных и дорогостоящих вариантов товара.
1. Определите более высокую цену через сумму доплаты за улучшенные опции. Вместо того чтобы предлагать стандартный вариант «за $200» и более высококачественную альтернативу «за $250», акцентируйте внимание на разнице в цене и предложите улучшенные опции «за дополнительные $50». Мы проследили в недавних исследованиях, как покупатели воспринимают соотношение цена/качество. Выяснилось, что, если делать упор на сумму доплаты за дополнительные возможности, а не на полную стоимость альтернатив (в данном случае за $250), покупатели скорее примут вариант с доплатой, с большей вероятностью приобретут продукт с более высокой стоимостью и будут менее склонны считать, что покупка обошлась им слишком дорого. Мы убедились в этом, представив клиентам на выбор базовую подписку на The New York Times «стоимостью $9,99/мес. за онлайн-версию и публикации в мобильном приложении» и расширенный вариант «стоимостью $16,99/мес. за онлайн-, мобильный и печатный вариант, подкасты и кроссворды». 23% выбрали улучшенный пакет. Тем не менее, когда тот же пакет был предложен с формулировкой «за дополнительные $7,00/мес.», желающих его приобрести оказалось вдвое больше (47%). Более того, при таком («разностном») формате цены в восприятии подписчиков предложение выглядело менее дорогостоящим.
Опытные продавцы знают эту ценовую тактику, но лишь немногие компании ее используют. Важно подчеркнуть, что указание цены через сумму доплаты за улучшенное предложение не вводит покупателя в заблуждение, вся информация о товаре ему предъявлена, в то же время за счет переноса акцентов при принятии решения о покупке такой метод помогает повысить воспринимаемую ценность более дорогостоящей альтернативы. Кроме того, она оценивается покупателем как относительно менее дорогая, хотя в момент оплаты он в курсе полной стоимости.
Важная оговорка: не стоит путать тактику повышающей надбавки с тактикой «капельного» накручивания цены (drop pricing), при котором составляющие стоимости продукта и дополнительные тарифы скрыты от клиента до тех пор, пока он не заключит сделку. Даже если в краткосрочной перспективе такой подход помогает увеличить продажи, в долгосрочном периоде он может подрывать удовлетворенность клиентов и рентабельность.