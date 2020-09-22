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Как улучшить прогнозы отдела продаж в кризис

Когда менеджеры по рекламе как никогда склонны принимать желаемое за действительное
Лиза Ерл Маклеод Элизабет Лотардо
Варвара Гранкова

В такие непростые времена, как сейчас, когда компаниям совершенно необходимо выполнить план продаж, команды отделов продаж более склонны принимать желаемое за действительное. Поэтому оценка возможных продаж становится менее надежной. А неспособность достичь запланированных результатов опустошающим образом воздействует на всю организацию: плохо сказывается на моральном духе, подрывает рыночную репутацию и снижает финансовые показатели. Мы выделили три вещи, которые лидеры могут сделать, чтобы повысить точность своих прогнозов в неопределенные времена.

1. Повысьте степень детализации анализа. Специалисты по продажам часто обобщают: «вся отрасль в упадке» или «никто ничего не продает». Настаивайте на более тщательном анализе для выявления возможностей.

Укажите своим продавцам (и их руководителям) на публикации и исследования, где приводится анализ отраслей ваших клиентов (а не вашей собственной). Например, в компании-разработчике ПО, являющейся нашим клиентом, отдел продаж читает публикации о промышленном секторе, а также следит за происходящим в здравоохранении. Эти две отрасли (производство и здравоохранение) составляют значительный процент их клиентской базы.

Прося команду оценить условия ведения бизнеса клиента, вы получаете двойное преимущество: ваша команда усиливает деловое чутье, что помогает им в продажах, а также повышает точность прогнозов, потому что, когда вы точнее видите экономический ландшафт вашего клиента, вы можете понять, какому бизнесу, скорее всего, грозит банкротство и закрытие, а какому нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных