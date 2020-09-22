Как улучшить прогнозы отдела продаж в кризис

Как улучшить прогнозы отдела продаж в кризисКогда менеджеры по рекламе как никогда склонны принимать желаемое за действительное
В такие непростые времена, как сейчас, когда компаниям совершенно необходимо выполнить план продаж, команды отделов продаж более склонны принимать желаемое за действительное. Поэтому оценка возможных продаж становится менее надежной. А неспособность достичь запланированных результатов опустошающим образом воздействует на всю организацию: плохо сказывается на моральном духе, подрывает рыночную репутацию и снижает финансовые показатели. Мы выделили три вещи, которые лидеры могут сделать, чтобы повысить точность своих прогнозов в неопределенные времена.
1. Повысьте степень детализации анализа. Специалисты по продажам часто обобщают: «вся отрасль в упадке» или «никто ничего не продает». Настаивайте на более тщательном анализе для выявления возможностей.
Укажите своим продавцам (и их руководителям) на публикации и исследования, где приводится анализ отраслей ваших клиентов (а не вашей собственной). Например, в компании-разработчике ПО, являющейся нашим клиентом, отдел продаж читает публикации о промышленном секторе, а также следит за происходящим в здравоохранении. Эти две отрасли (производство и здравоохранение) составляют значительный процент их клиентской базы.
Прося команду оценить условия ведения бизнеса клиента, вы получаете двойное преимущество: ваша команда усиливает деловое чутье, что помогает им в продажах, а также повышает точность прогнозов, потому что, когда вы точнее видите экономический ландшафт вашего клиента, вы можете понять, какому бизнесу, скорее всего, грозит банкротство и закрытие, а какому нет.