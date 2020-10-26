Почему сотрудники не верят в благие намерения работодателей

Почему сотрудники не верят в благие намерения работодателейИ можно ли убедить сотрудников, что общественно полезные дела для работодателя важнее, нежели рост выручки и прибыли
Сотрудники хотят считать себя хорошими людьми и работать на организации, положительно влияющие на мир. Поэтому, если их действия способствуют общественному благу, они могут работать прилежнее, дольше и даже за меньшее вознаграждение.
Если нужно убедить сотрудников экономить электричество на работе или водителей служб доставки не допускать длительной работы двигателя на холостом ходу, призыв «Помогите сохранить жизненно важные ресурсы планеты» кажется более убедительным, чем «Помогите сохранить жизненно важные ресурсы нашей компании».
Но если вы утверждаете, что вами движет стремление сделать этот мир лучше, ваши сотрудники могут сомневаться, правда ли это. Если же вы изложите простые, практические обоснования, это вызовет меньше вопросов и недоверия. Поэтому нам стало интересно, как лучше мотивировать сотрудников: вызывая у них чувство, что в их действиях есть высший смысл, важный для общественного блага, или предлагая им более банальные, но искренне звучащие причины менять поведение?
В нашем исследовании мы постарались ответить на этот вопрос, проанализировав программу по изменению поведения в одном крупном университете. То, что мы обнаружили, противоречит расхожему мнению.