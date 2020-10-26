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Почему сотрудники не верят в благие намерения работодателей

И можно ли убедить сотрудников, что общественно полезные дела для работодателя важнее, нежели рост выручки и прибыли
Мэттью Аменгуаль Эван Апфельбаум
Варвара Гранкова

Сотрудники хотят считать себя хорошими людьми и работать на организации, положительно влияющие на мир. Поэтому, если их действия способствуют общественному благу, они могут работать прилежнее, дольше и даже за меньшее вознаграждение.

Если нужно убедить сотрудников экономить электричество на работе или водителей служб доставки не допускать длительной работы двигателя на холостом ходу, призыв «Помогите сохранить жизненно важные ресурсы планеты» кажется более убедительным, чем «Помогите сохранить жизненно важные ресурсы нашей компании».

Но если вы утверждаете, что вами движет стремление сделать этот мир лучше, ваши сотрудники могут сомневаться, правда ли это. Если же вы изложите простые, практические обоснования, это вызовет меньше вопросов и недоверия. Поэтому нам стало интересно, как лучше мотивировать сотрудников: вызывая у них чувство, что в их действиях есть высший смысл, важный для общественного блага, или предлагая им более банальные, но искренне звучащие причины менять поведение?

В нашем исследовании мы постарались ответить на этот вопрос, проанализировав программу по изменению поведения в одном крупном университете. То, что мы обнаружили, противоречит расхожему мнению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных