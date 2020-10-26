Почему сотрудники не верят в благие намерения работодателей

Но если вы утверждаете, что вами движет стремление сделать этот мир лучше, ваши сотрудники могут сомневаться, правда ли это. Если же вы изложите простые, практические обоснования, это вызовет меньше вопросов и недоверия. Поэтому нам стало интересно, как лучше мотивировать сотрудников: вызывая у них чувство, что в их действиях есть высший смысл, важный для общественного блага, или предлагая им более банальные, но искренне звучащие причины менять поведение?