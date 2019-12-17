Почему бизнес плохо помогает решать проблемы человечества
Самые насущные проблемы человечества – борьба с голодом, нищетой, безработицей, загрязнением окружающей среды, преодоление неравенства – требуют совместных усилий государств и частного бизнеса. Для привлечения бизнеса к решению этих проблем Организация Объединенных Наций (ООН) разработала 17 целей устойчивого развития (ЦУР). Однако из 15-летнего срока, отведенного ООН на достижение этих целей, прошло уже четыре года, и сегодня основной вопрос заключается в том, предприняли ли компании серьезные шаги или просто занимаются широкомасштабным пиаром. Наши внутренние исследования указывают на второе.
С 2000 по 2015 г. многие ведущие игроки разных секторов экономики пришли к пониманию, что можно даже получать конкурентное преимущество и извлекать неплохую прибыль, помогая бороться с нищетой и голодом, развивая качественное образование, производя чистую энергию и выполняя другие ЦУР. Комиссия под председательством бывшего генерального директора Unilever Пола Полмана сообщила, что, стремясь к достижению ЦУР, бизнес обретает новые коммерческие возможности на $12 трлн.
Согласно Глобальному договору ООН более 80% из 9500 корпоративных участников договора обязались работать над достижением одной или нескольких целей. 95% этих компаний заявили, что смогут оказать «значительное» или «существенное» влияние. Но как получается на деле?