Почему бизнес плохо помогает решать проблемы человечества

Самые насущные проблемы человечества – борьба с голодом, нищетой, безработицей, загрязнением окружающей среды, преодоление неравенства – требуют совместных усилий государств и частного бизнеса. Для привлечения бизнеса к решению этих проблем Организация Объединенных Наций (ООН) разработала 17 целей устойчивого развития (ЦУР). Однако из 15-летнего срока, отведенного ООН на достижение этих целей, прошло уже четыре года, и сегодня основной вопрос заключается в том, предприняли ли компании серьезные шаги или просто занимаются широкомасштабным пиаром. Наши внутренние исследования указывают на второе.