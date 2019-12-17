Как выбрать цели устойчивого развития
При анализе отчетности по устойчивому развитию, составленной российскими и глобальными компаниями, мы обнаружили одну общую проблему – отсутствие системного подхода к расстановке приоритетов по целям устойчивого развития.
Часто компании ограничиваются только выбором нескольких конкретных целей устойчивого развития. Всего ООН утвердила 17 целей устойчивого развития. Компания выбирает, например, цель 2 (ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства) или цель 8 (содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех). Но компании не ставят перед собой конкретные задачи по достижению цели (а таких задач, согласно программе ООН, в совокупности 169) и, соответственно, не устанавливают измеримые KPI.
Иными словами, компании очень формально выбирают цели устойчивого развития, не связывая их ни с конкретными действиями и мерами, ни с показателями оценки результатов этих действий. Это не мешает предприятиям отчитываться о достижении целей. Они увязывают с этими целями уже реализованные проекты – вместо того чтобы составить план выполнения конкретных задач, необходимых для достижения целей устойчивого развития до 2030 г.
Согласно руководству Sustainable Development Goals Compass («Путеводитель по целям устойчивого развития»), для правильного выбора цели нужно сделать три шага:
Оценить, насколько нынешняя и будущая деятельность компании приближает или отдаляет момент достижения целей устойчивого развития, и провести оценку всей цепочки создания добавленной стоимости. Оценку нужно проводить тщательно: оценить каждый участок цепочки, компетенции компании на каждом участке и понять, какого положительного эффекта может добиться компания, задавшись целями устойчивого развития. Компаниям рекомендуется выявить конкретные сферы деятельности, которые оказывают наибольшее негативное или позитивное влияние на проблемы, перечисленные в целях устойчивого развития. Нужно уделить внимание как текущему, так и потенциальному влиянию. Лучше всего на этой стадии привлечь к оценке влияния компании на достижение целей устойчивого развития внешние заинтересованные стороны (экспертов, общественные организации и т. д.).
Определить, какие именно цели (и задачи по выбранным целям) лучше всего соответствуют сфере деятельности и возможностям компании. Для оценки вклада компании (экономического, экологического и социального) в решение конкретной задачи, служащей достижению цели устойчивого развития, применяют простую логическую модель. Например, компания выбрала цель 8 (достойная работа и экономический рост). Она сначала оценивает необходимые ресурсы (деньги, количество волонтеров, необходимое время), затем определяет нужные действия (например, обучение, наставничество). Важно, чтобы эффект от этих действий был измеримым. Потом компания решает, что должно стать продуктом деятельности (например, число обученных) и какого результата ждать, т. е. изменения в жизни людей, для которых компания и старается (например, количество людей, получивших работу благодаря обучению). Финальный этап – определение долгосрочного эффекта для общества (например, снижение безработицы и бедности). Важно отслеживать все эти показатели в динамике.
Выбрать конкретные измеримые KPI. Они могут оценивать как качественные результаты (например, улучшение качества питьевой воды в конкретном регионе по конкретным химическим элементам), так и количественные (например, сокращение выброса парниковых газов или образования отходов в соответствующих единицах). Как правило, KPI содержат среднесрочные и долгосрочные показатели, характеризующие прогресс в достижении цели устойчивого развития.
Наконец, компании должны отчитаться о своих достижениях в сфере устойчивого развития. Обычно компании используют стандартные формы – отчетность (годовая или нефинансовая), сайт компании и выступления на различных конференциях по устойчивому развитию. На основе этой информации аналитические агентства формируют индексы и рейтинги в области устойчивого развития. И чем подробнее и нагляднее компания рассказывает о своем прогрессе в достижении целей устойчивого развития, тем лучше она будет выглядеть на фоне других предприятий отрасли.