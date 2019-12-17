Как выбрать цели устойчивого развития

Определить, какие именно цели (и задачи по выбранным целям) лучше всего соответствуют сфере деятельности и возможностям компании. Для оценки вклада компании (экономического, экологического и социального) в решение конкретной задачи, служащей достижению цели устойчивого развития, применяют простую логическую модель. Например, компания выбрала цель 8 (достойная работа и экономический рост). Она сначала оценивает необходимые ресурсы (деньги, количество волонтеров, необходимое время), затем определяет нужные действия (например, обучение, наставничество). Важно, чтобы эффект от этих действий был измеримым. Потом компания решает, что должно стать продуктом деятельности (например, число обученных) и какого результата ждать, т. е. изменения в жизни людей, для которых компания и старается (например, количество людей, получивших работу благодаря обучению). Финальный этап – определение долгосрочного эффекта для общества (например, снижение безработицы и бедности). Важно отслеживать все эти показатели в динамике.