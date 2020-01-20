Как бизнес расплачивается за право зарабатывать деньги
Общественный договор с бизнесом – актуальная тема экономического форума в Давосе. От компаний ждут решения социальных, экологических и экономических проблем – это их плата за «право на процветание», говорится в совместном исследовании Всемирного экономического форума (ВЭФ) и компании Accenture «Seeking New Leadership» («В поисках новых ролей руководства»), представленном в Давосе в понедельник, 20 января. В основу доклада легла серия опросов, интервью и фокус-групп, в которых приняли участие в общей сложности 20 000 человек самых разных возрастов и категорий: директора и рядовые сотрудники, потребители, бизнес-партнеры, представители общественных организаций и государственных органов, участники сообществ ВЭФа и т. д.
Пять качеств начальника
Доклад описывает модель ответственного руководства, востребованную в этом десятилетии. Согласно ей ответственный руководитель, помимо того что обеспечивает хорошие финансовые показатели своей компании, должен обладать пятью умениями. Он должен наладить доверительные отношения со всеми сторонами, которых касается деятельность компании: акционерами и инвесторами, сотрудниками, потребителями и контрагентами, государственными органами и общественностью. Ответственный руководитель также человечен (сострадателен, смиренен и открыт) и обладает интуицией и воображением, чтобы принимать решения в условиях нехватки данных. Он следует общественно-полезной миссии. Кроме того, он сторонник инноваций и внедряет новые технологии в компании – с пользой не только для компании, но и для общества. Наконец, ответственный топ-менеджер обладает мудростью и проницательностью, что, по мнению авторов доклада, выражается в постоянном совершенствовании, критическом мышлении и поддержке непрерывного образования и обмена знаниями на всех уровнях компании.
Компании и сами понимают, что нужно быть полезными. 61% опрошенных топ-менеджеров согласны с тем, что нужно использовать лишь те бизнес-модели, которые одновременно и увеличивают прибыль, и положительно влияют на общество. А 79% респондентов считают: раз их компании разрабатывают новые технологии, способные решить множество острых социальных проблем, бизнесу придется пересматривать свою роль в обществе.