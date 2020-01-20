Как бизнес расплачивается за право зарабатывать деньги

Доклад описывает модель ответственного руководства, востребованную в этом десятилетии. Согласно ей ответственный руководитель, помимо того что обеспечивает хорошие финансовые показатели своей компании, должен обладать пятью умениями. Он должен наладить доверительные отношения со всеми сторонами, которых касается деятельность компании: акционерами и инвесторами, сотрудниками, потребителями и контрагентами, государственными органами и общественностью. Ответственный руководитель также человечен (сострадателен, смиренен и открыт) и обладает интуицией и воображением, чтобы принимать решения в условиях нехватки данных. Он следует общественно-полезной миссии. Кроме того, он сторонник инноваций и внедряет новые технологии в компании – с пользой не только для компании, но и для общества. Наконец, ответственный топ-менеджер обладает мудростью и проницательностью, что, по мнению авторов доклада, выражается в постоянном совершенствовании, критическом мышлении и поддержке непрерывного образования и обмена знаниями на всех уровнях компании.