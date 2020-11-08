Зачем руководителю смешить сотрудников

Обычно люди смеются около 18 раз в день. И в 30 раз чаще мы смеемся вместе с кем-то, чем одни. Задумайтесь, когда в последний раз вам пришла в голову забавная мысль и вы посмеялись над ней в одиночку? Подумайте, насколько часто, когда вы и ваши друзья смеетесь над чем-то, это действительно что-то смешное? Возможно, вы удивитесь, но исследования показывают, что в 80% случаев это на самом деле не смешно.