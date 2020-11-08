Зачем руководителю смешить сотрудников

Зачем руководителю смешить сотрудниковКак начальственный юмор помогает команде в пандемию
В чем заключается самый неожиданный недостаток социального дистанцирования сегодня, когда мы погрязли в виртуальных конференциях? В отсутствии смеха.
Обычно люди смеются около 18 раз в день. И в 30 раз чаще мы смеемся вместе с кем-то, чем одни. Задумайтесь, когда в последний раз вам пришла в голову забавная мысль и вы посмеялись над ней в одиночку? Подумайте, насколько часто, когда вы и ваши друзья смеетесь над чем-то, это действительно что-то смешное? Возможно, вы удивитесь, но исследования показывают, что в 80% случаев это на самом деле не смешно.
Тогда почему люди смеются? Они смеются, потому что смеются другие. Они смеются, чтобы смеяться вместе с другими. Большинство людей не могут не рассмеяться, когда смеются окружающие. Вот почему в комедийных шоу на телевидении фоном включают заранее записанные треки со смехом.
Смех в ответ на смех других людей не просто поведенческий феномен. Когда мы смеемся, организм вырабатывает два важных химических вещества. Во-первых, гипофиз выбрасывает в кровь эндорфины, откуда они поступают в головной и спинной мозг. Эндорфины – это полипептиды, которые взаимодействуют с опиоидными рецепторами мозга, помогают облегчать боль и вызывают чувство удовольствия. Исследования показывают, что после нескольких минут смеха на 15% повышается переносимость боли.