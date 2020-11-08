Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Зачем руководителю смешить сотрудников

Как начальственный юмор помогает команде в пандемию
Стюарт Блэк
Варвара Гранкова

В чем заключается самый неожиданный недостаток социального дистанцирования сегодня, когда мы погрязли в виртуальных конференциях? В отсутствии смеха.

Обычно люди смеются около 18 раз в день. И в 30 раз чаще мы смеемся вместе с кем-то, чем одни. Задумайтесь, когда в последний раз вам пришла в голову забавная мысль и вы посмеялись над ней в одиночку? Подумайте, насколько часто, когда вы и ваши друзья смеетесь над чем-то, это действительно что-то смешное? Возможно, вы удивитесь, но исследования показывают, что в 80% случаев это на самом деле не смешно.

Тогда почему люди смеются? Они смеются, потому что смеются другие. Они смеются, чтобы смеяться вместе с другими. Большинство людей не могут не рассмеяться, когда смеются окружающие. Вот почему в комедийных шоу на телевидении фоном включают заранее записанные треки со смехом.

Смех в ответ на смех других людей не просто поведенческий феномен. Когда мы смеемся, организм вырабатывает два важных химических вещества. Во-первых, гипофиз выбрасывает в кровь эндорфины, откуда они поступают в головной и спинной мозг. Эндорфины – это полипептиды, которые взаимодействуют с опиоидными рецепторами мозга, помогают облегчать боль и вызывают чувство удовольствия. Исследования показывают, что после нескольких минут смеха на 15% повышается переносимость боли.

Вы видите 23% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных