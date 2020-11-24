Что нужно менять в отделах продаж прямо сейчас

Что нужно менять в отделах продаж прямо сейчасЧетыре проблемы, которые нужно решать, не откладывая в долгий ящик
Масштабные изменения в отделах продаж – например, реструктуризация или сокращения – нарушают работу команды и систем, которые за ней стоят. Если неправильно организовать процесс, это может повредить отношениям с клиентами, ударить по выручке и выбить почву из-под ног у сотрудников. Неудивительно, что руководители часто подолгу избегают серьезных преобразований, пока к ним не вынуждают внешние обстоятельства.
Во время кризисов, таких как эта пандемия, директора, менеджеры и специалисты по продажам становятся более открыты переменам. Более того, кризис может заставить команду собраться, выложиться, проявить упорство – и вместе с руководителем принять вызов.
Внедрять изменения становится проще, и возникает вопрос: что именно нужно изменить помимо вынужденного перехода на удаленную работу? Сейчас отделы продаж пытаются ответить на важнейшие вопросы. Каким станет спрос в будущем? Какая доля процесса продаж останется виртуальной? Как все это повлияет на структуру отделов продаж, на искомые профили компетенций и индикаторы, на правила выплаты бонусов и на другие организационные вопросы? Есть четыре проблемы, которыми лучше заняться прямо сейчас, ведь потом проводить изменения будет только сложнее.