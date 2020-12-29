Замены в командах

Замены в командахСамые яркие отставки и назначения 2020 года
Правительство России
Михаил Мишустин вместо Дмитрия Медведева
Самое резонансное назначение года – бывший глава ФНС Михаил Мишустин был назначен председателем правительства, это повлекло за собой веерное переназначение многих высших чиновников. Кандидатуру Мишустина президент предложил на утверждение Госдуме 15 января, на следующий день депутаты свое согласие дали, причем ни один из них – впервые в новейшей российской истории – не проголосовал против.
Кабинет Мишустина создавался под одни задачи, но решать ему пришлось другие: в 2020 г. профессионализм правительственных чиновников во всем мире оценивался по тому, как они реагировали на пандемию коронавируса и насколько им удавалось сочетать карантинные ограничения с поддержкой экономики. Российское правительство, по общему мнению, справилось достойно. Теперь главной его задачей, очевидно, станет вывод экономики из кризиса. Насколько успешным будет премьер и в ее решении, увидим совсем скоро.
«Роснано»
Сергей Куликов вместо Анатолия Чубайса