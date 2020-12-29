Замены в командах

Кабинет Мишустина создавался под одни задачи, но решать ему пришлось другие: в 2020 г. профессионализм правительственных чиновников во всем мире оценивался по тому, как они реагировали на пандемию коронавируса и насколько им удавалось сочетать карантинные ограничения с поддержкой экономики. Российское правительство, по общему мнению, справилось достойно. Теперь главной его задачей, очевидно, станет вывод экономики из кризиса. Насколько успешным будет премьер и в ее решении, увидим совсем скоро.