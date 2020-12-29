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Замены в командах

Самые яркие отставки и назначения 2020 года
Мария Подцероб Юлиана Петрова
Ведомости, РИА Новости, материалы пресс-служб

Правительство России

Михаил Мишустин вместо Дмитрия Медведева

Самое резонансное назначение года – бывший глава ФНС Михаил Мишустин был назначен председателем правительства, это повлекло за собой веерное переназначение многих высших чиновников. Кандидатуру Мишустина президент предложил на утверждение Госдуме 15 января, на следующий день депутаты свое согласие дали, причем ни один из них – впервые в новейшей российской истории – не проголосовал против.

Кабинет Мишустина создавался под одни задачи, но решать ему пришлось другие: в 2020 г. профессионализм правительственных чиновников во всем мире оценивался по тому, как они реагировали на пандемию коронавируса и насколько им удавалось сочетать карантинные ограничения с поддержкой экономики. Российское правительство, по общему мнению, справилось достойно. Теперь главной его задачей, очевидно, станет вывод экономики из кризиса. Насколько успешным будет премьер и в ее решении, увидим совсем скоро.

«Роснано»

Сергей Куликов вместо Анатолия Чубайса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных