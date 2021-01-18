Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Кому проще совершать отраслевые революции

Считается, что аутсайдеру проще устроить революцию в устоявшейся сфере и на сложившемся рынке, чем старой опытной компании. Но это не так
Фрек Вермюлен Амандин Оди-Брасье
Варвара Гранкова / Ведомости

Вопреки сложившемуся мнению эмпирические свидетельства указывают, что аутсайдерам сложнее начать изменения, нежели зрелым компаниям. Почему это так?

Для примера мы исследовали индустрию шампанского во Франции: провели 78 интервью с топ-менеджерами и экспертами в отрасли, а в дополнение к этой качественной работе собрали обширные количественные данные по всем винодельческим домам, производящим шампанское, за 10 лет.

Мы выбрали эту отрасль, потому что она очень зрелая и давно работает по известным установленным принципам, но на глубинном уровне в ней назревают структурные изменения, и винодельческие дома обдумывают, как можно было бы действовать иначе. Один из наших собеседников сравнил эту сферу с уткой, плывущей по озеру: на поверхности все спокойно и гладко, но под водой утка активно перебирает ногами.

Отрасль устроена следующим образом: владельцы виноградников выращивают виноград, а затем продают его винодельческим домам. Те, в свою очередь, делают из него знаменитое игристое, а также занимаются брендингом, маркетингом и дистрибуцией вина ритейлерам, которые продают его потребителям.

Вы видите 21% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных