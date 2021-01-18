Кому проще совершать отраслевые революции

Кому проще совершать отраслевые революцииСчитается, что аутсайдеру проще устроить революцию в устоявшейся сфере и на сложившемся рынке, чем старой опытной компании. Но это не так
Вопреки сложившемуся мнению эмпирические свидетельства указывают, что аутсайдерам сложнее начать изменения, нежели зрелым компаниям. Почему это так?
Для примера мы исследовали индустрию шампанского во Франции: провели 78 интервью с топ-менеджерами и экспертами в отрасли, а в дополнение к этой качественной работе собрали обширные количественные данные по всем винодельческим домам, производящим шампанское, за 10 лет.
Мы выбрали эту отрасль, потому что она очень зрелая и давно работает по известным установленным принципам, но на глубинном уровне в ней назревают структурные изменения, и винодельческие дома обдумывают, как можно было бы действовать иначе. Один из наших собеседников сравнил эту сферу с уткой, плывущей по озеру: на поверхности все спокойно и гладко, но под водой утка активно перебирает ногами.
Отрасль устроена следующим образом: владельцы виноградников выращивают виноград, а затем продают его винодельческим домам. Те, в свою очередь, делают из него знаменитое игристое, а также занимаются брендингом, маркетингом и дистрибуцией вина ритейлерам, которые продают его потребителям.