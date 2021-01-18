Кому проще совершать отраслевые революции

Мы выбрали эту отрасль, потому что она очень зрелая и давно работает по известным установленным принципам, но на глубинном уровне в ней назревают структурные изменения, и винодельческие дома обдумывают, как можно было бы действовать иначе. Один из наших собеседников сравнил эту сферу с уткой, плывущей по озеру: на поверхности все спокойно и гладко, но под водой утка активно перебирает ногами.