Зачем предпринимателю быть визионером

Зачем предпринимателю быть визионеромИ что поможет сделать вашу компанию креативной
Сохранить креативность во время кризиса тяжело. Но компании и предприниматели, которым это удастся, могут приобрести значительную выгоду. По статистике, во время кризисов и рецессий 14% компаний опережают как собственные исторические показатели, так и своих конкурентов, потому что инвестируют в новые направления развития. Вот несколько шагов, которые помогут сделать вашу компанию креативной:
1. Выделяйте время на размышления. Во время кризиса на руководителей и предпринимателей ложится огромная нагрузка, размышлять им некогда, но мы не сможем увидеть общую картину, а тем более подумать о будущем, пока не отступим на шаг назад.
Многие действуют на основе своих инстинктов (тех, что принято называть системой «бей – беги»). Эта система призвана помогать нам в сложных ситуациях – например, когда мы убегаем от хищника. Инстинкты сужают наше поле зрения. Но многие забывают о парасимпатической системе (системе «отдыхай и переваривай»), которая управляет нашим телом и умом, когда мы отдыхаем.
Вам тоже нужно создать такой ритм и найти баланс между действием и размышлением. Для этого глубоко и медленно дышите, не торопитесь во время еды, слушайте музыку и гуляйте без телефона.