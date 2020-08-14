Зачем предпринимателю быть визионером

Сохранить креативность во время кризиса тяжело. Но компании и предприниматели, которым это удастся, могут приобрести значительную выгоду. По статистике, во время кризисов и рецессий 14% компаний опережают как собственные исторические показатели, так и своих конкурентов, потому что инвестируют в новые направления развития. Вот несколько шагов, которые помогут сделать вашу компанию креативной: