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Зачем предпринимателю быть визионером

И что поможет сделать вашу компанию креативной
Мартин Ривз Джек Фуллер
Варвара Гранкова

Сохранить креативность во время кризиса тяжело. Но компании и предприниматели, которым это удастся, могут приобрести значительную выгоду. По статистике, во время кризисов и рецессий 14% компаний опережают как собственные исторические показатели, так и своих конкурентов, потому что инвестируют в новые направления развития. Вот несколько шагов, которые помогут сделать вашу компанию креативной:

1. Выделяйте время на размышления. Во время кризиса на руководителей и предпринимателей ложится огромная нагрузка, размышлять им некогда, но мы не сможем увидеть общую картину, а тем более подумать о будущем, пока не отступим на шаг назад.

Многие действуют на основе своих инстинктов (тех, что принято называть системой «бей – беги»). Эта система призвана помогать нам в сложных ситуациях – например, когда мы убегаем от хищника. Инстинкты сужают наше поле зрения. Но многие забывают о парасимпатической системе (системе «отдыхай и переваривай»), которая управляет нашим телом и умом, когда мы отдыхаем.

Вам тоже нужно создать такой ритм и найти баланс между действием и размышлением. Для этого глубоко и медленно дышите, не торопитесь во время еды, слушайте музыку и гуляйте без телефона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных