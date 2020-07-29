Как развивать свой бизнес, не жертвуя здоровьем и личной жизнью

Исследование Калифорнийского университета в Сан-Франциско показало, что у бизнесменов риск психических заболеваний выше среднего, среди стартаперов распространены тревожность, неуверенность в себе, депрессия и одиночество. Но можно ли работать со своим стрессом таким образом, чтобы он не приводил к хроническим проблемам?