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Как развивать свой бизнес, не жертвуя здоровьем и личной жизнью

И зачем предпринимателям нужна практика осознанности
Триш Коттер Кэтлин Стетсон
Варвара Гранкова

Исследование Калифорнийского университета в Сан-Франциско показало, что у бизнесменов риск психических заболеваний выше среднего, среди стартаперов распространены тревожность, неуверенность в себе, депрессия и одиночество. Но можно ли работать со своим стрессом таким образом, чтобы он не приводил к хроническим проблемам?

Мы провели эксперимент – первую в своем роде программу развития самосознания среди участников последнего набора стартап-акселератора delta v в Школе менеджмента Слоуна при MIT. Цель была научить предпринимателей не жертвовать своим личным благополучием ради работы. В программе приняли участие 84 предпринимателя и члены их команд.

Мы предположили, что, поняв свое внутреннее устройство – чувства, мысли и физические и эмоциональные реакции, предприниматели сами выработают тактику борьбы с повседневным стрессом. Участники познакомились с простым методом рефлексии.

1. Обнаружить: сконцентрироваться на своих мыслях, чувствах и ощущениях в настоящий момент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных