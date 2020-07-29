Как развивать свой бизнес, не жертвуя здоровьем и личной жизнью

Как развивать свой бизнес, не жертвуя здоровьем и личной жизньюИ зачем предпринимателям нужна практика осознанности
Исследование Калифорнийского университета в Сан-Франциско показало, что у бизнесменов риск психических заболеваний выше среднего, среди стартаперов распространены тревожность, неуверенность в себе, депрессия и одиночество. Но можно ли работать со своим стрессом таким образом, чтобы он не приводил к хроническим проблемам?
Мы провели эксперимент – первую в своем роде программу развития самосознания среди участников последнего набора стартап-акселератора delta v в Школе менеджмента Слоуна при MIT. Цель была научить предпринимателей не жертвовать своим личным благополучием ради работы. В программе приняли участие 84 предпринимателя и члены их команд.
Мы предположили, что, поняв свое внутреннее устройство – чувства, мысли и физические и эмоциональные реакции, предприниматели сами выработают тактику борьбы с повседневным стрессом. Участники познакомились с простым методом рефлексии.
1. Обнаружить: сконцентрироваться на своих мыслях, чувствах и ощущениях в настоящий момент.