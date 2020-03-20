Когда энтузиазм может навредить бизнесу
Увлеченность и энтузиазм – неотъемлемый ресурс предпринимательства. От них зависят креативность, настойчивость в достижении целей и результаты работы компании. Но большинство только что созданных компаний – командные проекты, и согласно исследованиям качество командной работы сильно сказывается на результате. Но всегда ли энтузиазм способствует командной работе? Что произойдет, если у одного члена команды энтузиазма много, а у другого его нет совсем? А если двое основателей увлечены разными вещами?
Чтобы понять, как энтузиазм влияет на команды, мы опросили участников 107 технологических стартапов, работающих в одном акселераторе. Выяснилось, что, когда члены команды увлечены работой не одинаково или их увлекают разные задачи, это плохо сказывается на результатах компании и этот вред только усиливается на последующих стадиях развития бизнеса.
Три типа энтузиастов
Профессор Мелисса Кардон, специалист в изучении увлеченности, разделила предпринимателей на три типа.