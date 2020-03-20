Когда энтузиазм может навредить бизнесу

Увлеченность и энтузиазм – неотъемлемый ресурс предпринимательства. От них зависят креативность, настойчивость в достижении целей и результаты работы компании. Но большинство только что созданных компаний – командные проекты, и согласно исследованиям качество командной работы сильно сказывается на результате. Но всегда ли энтузиазм способствует командной работе? Что произойдет, если у одного члена команды энтузиазма много, а у другого его нет совсем? А если двое основателей увлечены разными вещами?