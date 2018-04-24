Как завести новый бизнес после разорения старого

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Варвара Гранкова

Через 10 лет после рецессии 52-летняя Лана Корсано все еще нервничает. Она владеет Bolt Printing & Embroidery – растущей компанией, печатающей рисунки на футболках в штате Коннектикут. Компания не имеет долгов и ни один ее клиент не приносит ей более 1% общей выручки. Корсано платит наличными за оборудование, которое она покупает подержанным и ремонтирует. Главных правил три: не брать кредитов, не ставить бизнес в зависимость от нескольких крупных клиентов и платить только наличными.

Эта стратегия стала результатом мучительных уроков, полученных 10 лет назад. Тогда финансовый кризис разорил первую компанию Корсано, которая продавала рекламные материалы, такие как портфели и мячи для гольфа с логотипами заказчика, небольшому числу крупных финансовых фирм. Незадолго до краха Корсано во второй и третий раз заложила свой дом в Риджфилде, штат Коннектикут, и взяла кредиты в банке на расширение бизнеса. Она наняла больше сотрудников и попыталась запустить линейку продуктов питания. Затем наступил финансовый кризис, и банки перестали покупать рекламные материалы. Корсано подала заявление о банкротстве и лишилась дома, будучи единственным кормильцем двух дочерей-подростков. «Это была настоящая катастрофа, – сказала она. – Я никогда больше такого не допущу».

В последние годы владельцы малого бизнеса говорят о том, что их уверенность в росте экономики увеличивается. Как показал январский опрос Национальной федерации независимых предпринимателей, рекордно высокая доля респондентов – 32% – считают, что сейчас самое подходящее время расширять бизнес. Однако некоторые последствия рецессии сохраняются до сих пор, особенно если речь заходит о финансировании, заявляет вице-президент Национальной ассоциации малого бизнеса Молли Дэй. Ситуация заметно ухудшилась, считает Дэй: очень многие банки не хотят кредитовать малый бизнес. Объемы кредитования крупных предприятий выросли, тогда как выдача ссуд малому бизнесу все еще ниже докризисного уровня, по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Общенациональное обследование более чем 10 000 малых предприятий, проведенное в 2016 г. с участием всех банков Федерального резерва, показало, что большинство фирм использовали нераспределенную прибыль и личные средства для ведения бизнеса и только 15% считали внешнее финансирование, такое как банковские кредиты, основным источником поступления средств. Тем не менее, как показал опрос ФРС, большинство малых предприятий имеют непогашенный долг. Многие малые предприятия, которые не смогли предоставить обеспечение для банковских ссуд, обратились к альтернативным кредиторам или оформили кредитные карты.