Как спасти свой бизнес от копирования

Приложение Snapchat, которое позволяло выкладывать фотографии всего на 24 ч, появилось в 2011 г. и быстро привлекло миллионы подростков. Facebook якобы пытался купить Snapchat, но не смог, поэтому решил просто скопировать его функционал. В 2016 г. в приложении Instagram (которое принадлежит Facebook) появились все главные функции Snapchat Stories – и под тем же самым названием. Через год Instagram превзошел Snapchat по числу активных пользователей в день и становился все успешнее, а темпы роста Snapchat упали. Сейчас ему все же удалось вернуть часть прежнего влияния, но этот пример показывает, что барьеры на цифровом рынке невысоки – даже среди устоявшихся платформ, которые уже приобрели значительную базу пользователей.