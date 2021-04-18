Какие ограничения нужно накладывать на инновации

В 2012 г. профессора MIT Амоса Уинтера попросили разработать более легкий и дешевый протез ноги, который можно было бы продавать на гигантском индийском рынке. Новые протезы должны были быть на 90% дешевле, чем продаваемые на западных рынках, чтобы удовлетворить потребности свыше полумиллиона инвалидов, которые не могли позволить себе протезы за десятки тысяч долларов. Действуя в таких жестких рамках, команда Уинтера вернулась к основам и переформулировала проблему: как наука о движении может научить нас разрабатывать и изготавливать протезы совершенно другого типа? Вместо того чтобы традиционно пытаться воспроизвести человеческую стопу, команда сконцентрировалась на регулируемой пассивной конструкции стопы и воспроизведении движений голени. К 2019 г. команда Уинтера представила новое бюджетное решение, которое можно было легко корректировать в зависимости от веса и роста пациента. Оно принципиально отличалось от существующих продуктов своей стоимостью, конструкцией и материалом. Это достижение стало возможным благодаря тому, что изначальные ограничения, наложенные на задачу, вынудили команду полностью переосмыслить проблему.