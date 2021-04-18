Какие ограничения нужно накладывать на инновации

Какие ограничения нужно накладывать на инновацииПрорывные инновации рождаются вовсе не потому, что авторы получают полную свободу творчества
В 2012 г. профессора MIT Амоса Уинтера попросили разработать более легкий и дешевый протез ноги, который можно было бы продавать на гигантском индийском рынке. Новые протезы должны были быть на 90% дешевле, чем продаваемые на западных рынках, чтобы удовлетворить потребности свыше полумиллиона инвалидов, которые не могли позволить себе протезы за десятки тысяч долларов. Действуя в таких жестких рамках, команда Уинтера вернулась к основам и переформулировала проблему: как наука о движении может научить нас разрабатывать и изготавливать протезы совершенно другого типа? Вместо того чтобы традиционно пытаться воспроизвести человеческую стопу, команда сконцентрировалась на регулируемой пассивной конструкции стопы и воспроизведении движений голени. К 2019 г. команда Уинтера представила новое бюджетное решение, которое можно было легко корректировать в зависимости от веса и роста пациента. Оно принципиально отличалось от существующих продуктов своей стоимостью, конструкцией и материалом. Это достижение стало возможным благодаря тому, что изначальные ограничения, наложенные на задачу, вынудили команду полностью переосмыслить проблему.
Эта история напомнила об уроке, полученном в результате исследования инноваций: в то время как свободное творчество может казаться лучшим путем к новшествам, самые инновационные идеи рождаются в условиях ограничений.
Но тип и качество ограничений имеют значение. Лидеры обычно ставят командам, занимающимся инновациями, два типа ограничений: бюджет и риск. Они говорят, что инновация должна стоить не больше определенной суммы – цифра зависит от их предположения о том, какого рода решение предложит команда. С помощью ограничений по рискам они сообщают команде: не делайте ничего слишком рискованного, способного разрушить существующий бизнес, или не допустите оплошности, иначе не получите повышения.
Ни то ни другое ограничение почти не помогает на практике. Из-за запретов инновации непреднамеренно сводятся к опробованным и проверенным решениям, становится невозможно радикально переосмыслить проблему. В результате команды с самого начала сталкиваются с препятствиями, не дающими возможности прийти к новым решениям.