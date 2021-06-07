Как в пандемию изменилась роль менеджеров среднего звена

1. Привычная модель работы «с 9 до 17» устаревает. Раньше стандартная модель личного присутствия в офисе с 9 утра до 17 вечера подразумевала, что менеджеры могут контролировать деятельность своей команды, буквально прохаживаясь по офису и разговаривая с сотрудниками. Но пандемия продемонстрировала, что гибкий асинхронный график работы помогает наладить баланс между работой и личной жизнью, снизить уровень стресса и повысить производительность, поэтому многие компании постепенно отходят от традиционной модели. В новой реальности менеджеры по-прежнему должны играть важнейшую роль в воспитании кадров и налаживании взаимосвязей в команде, однако старомодный подход «управления на ходу» больше не будет работать. Вместо этого менеджеры должны будут намеренно разрабатывать операционные нормы и рабочие процессы для своих команд, не зависящие от синхронного личного общения, а именно к этому многие организации сейчас не готовы.