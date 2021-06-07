Как в пандемию изменилась роль менеджеров среднего звена

Как в пандемию изменилась роль менеджеров среднего звенаИз-за перехода к удаленной работе у менеджеров среднего звена возникли особые сложности – и новые обязанности
Глобальный опрос более 3000 удаленных работников умственного труда показал, что менеджеры среднего звена (под управлением которых находится от одного до шести сотрудников) на 46% меньше удовлетворены своей работой, чем руководители высшего звена (под управлением которых находится как минимум 15 человек). Менеджерам среднего звена было вдвое труднее поддерживать чувство общности с компанией, чем руководителям; они ощущали себя более перегруженными и менее продуктивными, чем их старшие коллеги.
Отчасти это можно трактовать как временную реакцию на бесчисленные стрессы, связанные с пандемией. Однако данные свидетельствуют о том, что некоторые факторы, способствующие повышению стресса и снижению удовлетворенности работой, сохранятся и впредь. По мере того как организации будут все больше полагаться на распределенную рабочую силу, традиционные обязанности менеджеров среднего звена – отслеживание производительности и оптимизация индивидуальной продуктивности – постепенно отойдут на второй план. Тому есть три причины.
1. Привычная модель работы «с 9 до 17» устаревает. Раньше стандартная модель личного присутствия в офисе с 9 утра до 17 вечера подразумевала, что менеджеры могут контролировать деятельность своей команды, буквально прохаживаясь по офису и разговаривая с сотрудниками. Но пандемия продемонстрировала, что гибкий асинхронный график работы помогает наладить баланс между работой и личной жизнью, снизить уровень стресса и повысить производительность, поэтому многие компании постепенно отходят от традиционной модели. В новой реальности менеджеры по-прежнему должны играть важнейшую роль в воспитании кадров и налаживании взаимосвязей в команде, однако старомодный подход «управления на ходу» больше не будет работать. Вместо этого менеджеры должны будут намеренно разрабатывать операционные нормы и рабочие процессы для своих команд, не зависящие от синхронного личного общения, а именно к этому многие организации сейчас не готовы.
2. Цифровая инфраструктура заменяет собой физический офис. Большая часть традиционных обязанностей менеджера среднего звена заключалась в поддержке коммуникации и сотрудничества членов команды, которым иначе было бы сложно эффективно обмениваться информацией. Но когда это общение переносится из переговорной комнаты в цифровой канал, становится намного проще автоматизировать документирование и обмен ключевой информацией и решениями. Это значительно повышает прозрачность и в то же время сводит на нет необходимость и эффективность многих механизмов обмена информацией, которые раньше были прерогативой менеджера среднего звена.