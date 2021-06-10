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Как женщины в правлениях банков влияют на размеры штрафов за нарушения законов

Ученые сопоставили гендерное разнообразие в правлениях банков со статистикой о штрафах, наложенных на эти банки
Скотт Беринато
Варвара Гранкова

Барбара Казу из Школы бизнеса Касса при Лондонском университете Сити вместе с четырьмя коллегами сопоставила данные о гендерном разнообразии советов директоров и руководства крупных европейских банков с информацией о штрафах, наложенных на эти учреждения правительством США после глобального финансового кризиса 2008 г. Выяснилось, что банки с бóльшим количеством женщин-директоров реже получают штрафы за неправомерные действия и сами штрафы меньше, что в среднем экономит им $7,84 млн в год. Вывод? Банки, которыми управляет больше женщин, реже нарушают закон.

Профессор Казу, защищайте свою идею!

Казу: Результат был однозначным и довольно убедительным: финансовые учреждения с бóльшим количеством женщин в советах директоров штрафовались реже и на меньшие суммы. Мы доказали наличие как корреляции, так и причинно-следственной связи, принимая во внимание множество других факторов: число штрафов, полученных в предыдущем году, их суммы в долларах, общее количество членов совета директоров, их возраст и срок нахождения на посту, возраст гендиректора и срок его пребывания в должности, частоту смены гендиректоров, размер банка, рентабельность собственного капитала и волатильность доходности акций. Анализируя состав руководства, мы учитывали даже характер его разнообразия. Иными словами, мы задались вопросом: возможно, лучшие результаты оказались следствием того, что советы директоров были более разнообразны в целом и включали в себя людей разного возраста и национальностей, как управленцев, так и узких специалистов? Возможно, дело вовсе не в количестве женщин? Выяснилось, что именно гендерный фактор является решающим, хотя надо признать, что другие типы разнообразия также способствуют снижению количества и сумм штрафов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных