Как женщины в правлениях банков влияют на размеры штрафов за нарушения законов

Казу: Результат был однозначным и довольно убедительным: финансовые учреждения с бóльшим количеством женщин в советах директоров штрафовались реже и на меньшие суммы. Мы доказали наличие как корреляции, так и причинно-следственной связи, принимая во внимание множество других факторов: число штрафов, полученных в предыдущем году, их суммы в долларах, общее количество членов совета директоров, их возраст и срок нахождения на посту, возраст гендиректора и срок его пребывания в должности, частоту смены гендиректоров, размер банка, рентабельность собственного капитала и волатильность доходности акций. Анализируя состав руководства, мы учитывали даже характер его разнообразия. Иными словами, мы задались вопросом: возможно, лучшие результаты оказались следствием того, что советы директоров были более разнообразны в целом и включали в себя людей разного возраста и национальностей, как управленцев, так и узких специалистов? Возможно, дело вовсе не в количестве женщин? Выяснилось, что именно гендерный фактор является решающим, хотя надо признать, что другие типы разнообразия также способствуют снижению количества и сумм штрафов.