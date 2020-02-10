Почему женщин не повышают по службе

В офисе не только работают, но и общаются. Сотрудники и менеджеры встречаются за кофе, вместе обедают, а после работы ходят выпить, смотрят спортивные матчи, играют в футбол и т. п. Компании часто поощряют подобное общение в надежде, что оно укрепит связи в команде и это будет способствовать более высокой производительности и сведет к минимуму конфликты.