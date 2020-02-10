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Карьера

Почему женщин не повышают по службе

Общение с начальством в неформальной обстановке помогает в карьере. Но только подчиненным-мужчинам
Зои Каллен Рикардо Перес-Трулья
В недавнем исследовании мы обнаружили доказательства того, что общение с менеджером в неформальной обстановке действительно может влиять на вашу карьеру /Варвара Гранкова

В офисе не только работают, но и общаются. Сотрудники и менеджеры встречаются за кофе, вместе обедают, а после работы ходят выпить, смотрят спортивные матчи, играют в футбол и т. п. Компании часто поощряют подобное общение в надежде, что оно укрепит связи в команде и это будет способствовать более высокой производительности и сведет к минимуму конфликты.

Но как такое взаимодействие влияет на карьеру? Может ли кофе или футбольный матч с начальником оказаться решающим фактором при следующем повышении?

В недавнем исследовании мы обнаружили доказательства того, что общение с менеджером в неформальной обстановке действительно может влиять на вашу карьеру. Более того, выяснилось, что женщины оказываются в невыгодном положении.

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