Почему женщины негативно относятся конкуренции

Среднестатистическая женщина меньше склонна к конкуренции, чем среднестатистический мужчина: женщины реже говорят, что им нравится соперничество, и реже вступают в конкурентную борьбу. Это отражается на результатах: недавние исследования показали, что люди, склонные к конкуренции, демонстрируют более высокие социально-экономические результаты. Например, среди выпускников МВА 10%-ная разница в заработках между мужчинами и женщинами через девять лет после выпуска объяснялась именно гендерными различиями в отношении к конкуренции. Этот же фактор на 76% обусловил отставание женщин-экономистов в карьере от коллег-мужчин во Франции.