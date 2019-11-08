09 ноября, 07:06 / Менеджмент

Что мешает женщинам добиваться результатов на переговорах

Три ключевые проблемы и способы их преодоления
Мара Олекалнс Ручи Синха Кэрол Кулик
Мара Олекалнс Ручи Синха Кэрол Кулик
Варвара Гранкова

Переговоры являются неотъемлемой частью повседневной работы. Менеджеры ведут переговоры, чтобы получить ресурсы для команд, открыть новые позиции или сохранить старые, сотрудники – чтобы согласовать более гибкий график, прибавку к зарплате или новые обязанности. В недавнем исследовании мы изучили, как даются такие переговоры женщинам. Мы побеседовали с 84 женщинами в возрасте от 29 до 64 лет и попросили их рассказать о важных переговорах, в которых они участвовали за последний год. Наши собеседницы работают в больших городах, в основном в крупных организациях численностью более чем 500 сотрудников, по большей части в здравоохранении или в государственных организациях. Большинство имеют степень бакалавра.

22 женщины вспомнили обсуждения на тему зарплаты или повышения, другие говорили и о менее значимых совещаниях с коллегами и менеджерами по повседневным рабочим вопросам. Кроме зарплаты и повышения чаще всего назывались следующие темы:

– ресурсы: получение согласия на открытие новой позиции в организации, реструктуризация команды, изменение подчиненности, увеличение периода передачи дел;

– профессиональное развитие: посещение конференций, сокращение рабочего графика в связи с учебой или участие в совещаниях более высокого уровня;

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью
Подарки за годовую подписку
    Новости СМИ2
    Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.