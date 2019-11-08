Что мешает женщинам добиваться результатов на переговорах

Переговоры являются неотъемлемой частью повседневной работы. Менеджеры ведут переговоры, чтобы получить ресурсы для команд, открыть новые позиции или сохранить старые, сотрудники – чтобы согласовать более гибкий график, прибавку к зарплате или новые обязанности. В недавнем исследовании мы изучили, как даются такие переговоры женщинам. Мы побеседовали с 84 женщинами в возрасте от 29 до 64 лет и попросили их рассказать о важных переговорах, в которых они участвовали за последний год. Наши собеседницы работают в больших городах, в основном в крупных организациях численностью более чем 500 сотрудников, по большей части в здравоохранении или в государственных организациях. Большинство имеют степень бакалавра.