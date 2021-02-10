Чему мужчинам-руководителям стоит научиться у женщин

Чему мужчинам-руководителям стоит научиться у женщинКакие управленческие принципы, встречающиеся у женщин, стоит взять на вооружение мужчинам
Сегодня общество заинтересовано в том, чтобы женщины чаще занимали руководящие позиции и были представлены во власти. Но как к этому прийти? Все, что нам предлагают, обычно основано на заблуждении, будто женщины должны подражать мужчинам. Вкратце идея звучит так: «Если большинство высших постов занято мужчинами, значит, они что-то делают правильно, так почему бы женщинам не поступать так же?»
Но эта логика не объясняет, почему достижения многих руководителей выглядят довольно плачевно – а ведь абсолютное большинство из них мужчины. Как мы говорили ранее, реальная проблема не в нехватке компетентных женщин – она в том, что некомпетентные мужчины беспрепятственно попадают в состав руководства, что и объясняет избыток самоуверенных, нарциссичных руководителей, ведущих себя неэтично.
Соответственно, гендерная разница в лидерской эффективности (способностях к успешному руководству) и гендерная разница в продвижении на руководящую должность (возможностях достижения высшего управленческого уровня) – совсем не одно и то же. Ученые подтверждают: среди высшего руководства так много мужчин вовсе не потому, что мужчины обладают к этому особым талантом. Наоборот, масштабные количественные исследования демонстрируют, что пол руководителя не влияет на его способность руководить, а если гендерные различия имеются, то они в пользу женщин.