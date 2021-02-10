Чему мужчинам-руководителям стоит научиться у женщин

Сегодня общество заинтересовано в том, чтобы женщины чаще занимали руководящие позиции и были представлены во власти. Но как к этому прийти? Все, что нам предлагают, обычно основано на заблуждении, будто женщины должны подражать мужчинам. Вкратце идея звучит так: «Если большинство высших постов занято мужчинами, значит, они что-то делают правильно, так почему бы женщинам не поступать так же?»