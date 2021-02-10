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Чему мужчинам-руководителям стоит научиться у женщин

Какие управленческие принципы, встречающиеся у женщин, стоит взять на вооружение мужчинам
Томас Чаморро-Премузик Синди Гэллоп
Варвара Гранкова

Сегодня общество заинтересовано в том, чтобы женщины чаще занимали руководящие позиции и были представлены во власти. Но как к этому прийти? Все, что нам предлагают, обычно основано на заблуждении, будто женщины должны подражать мужчинам. Вкратце идея звучит так: «Если большинство высших постов занято мужчинами, значит, они что-то делают правильно, так почему бы женщинам не поступать так же?»

Но эта логика не объясняет, почему достижения многих руководителей выглядят довольно плачевно – а ведь абсолютное большинство из них мужчины. Как мы говорили ранее, реальная проблема не в нехватке компетентных женщин – она в том, что некомпетентные мужчины беспрепятственно попадают в состав руководства, что и объясняет избыток самоуверенных, нарциссичных руководителей, ведущих себя неэтично.

Соответственно, гендерная разница в лидерской эффективности (способностях к успешному руководству) и гендерная разница в продвижении на руководящую должность (возможностях достижения высшего управленческого уровня) – совсем не одно и то же. Ученые подтверждают: среди высшего руководства так много мужчин вовсе не потому, что мужчины обладают к этому особым талантом. Наоборот, масштабные количественные исследования демонстрируют, что пол руководителя не влияет на его способность руководить, а если гендерные различия имеются, то они в пользу женщин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных