В России женщины руководят каждой пятой компанией
Уже несколько лет подряд доля женщин-гендиректоров в России сохраняется на уровне 20%, и хотя женщины возглавляют преимущественно микро- и малый бизнес, их доля примерно в 4,5 раза выше, чем в среднем в мире, показало недавнее лонгитюдное исследование компании Deloitte. Его авторы проанализировали 224 100 российских компаний.
А в международных рейтингах гендерного равноправия страна по-прежнему занимает невысокие места: 81-е место из 153 возможных в 2019 г. в Global Gender Gap Index, который публикует Всемирный экономический форум, и 116-е место в рейтинге Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон» в том же 2019 году.
Гендерное равенство – один из самых актуальных вопросов развития корпоративного управления в России, отмечают эксперты Deloitte. В исследовании Deloitte упоминается, что российские женщины зарабатывают в среднем на 30% меньше, чем мужчины. Хотя женщин-начальников в России много, многие говорят о гендерном неравенстве в компаниях. Эта тема вызвала бурные обсуждения и на сессии, посвященной женскому лидерству на форуме по благотворительности, который «Ведомости» провели в марте этого года. Участницы – руководительницы некоммерческих организаций – поспорили, какими качествами должна обладать женщина-руководитель и что помогает, а что мешает женщине строить карьеру.
Женская работа
Обсуждение началось с тезиса, что большой разницы в лидерских качествах женщин и мужчин нет. «Мы в фонде выбираем сотрудников по профессионализму и человеческим качествам, а на гендерную принадлежность не смотрим», – сказала, например, Оксана Разумова, председатель правления благотворительного фонда «Друзья». Ее поддерживает Мария Морозова, гендиректор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко: «классические» женские черты нередко встречаются у мужчин, а мужские – у женщин. Из известных примеров – Илон Маск и Маргарет Тэтчер. Маска критикуют за черты, которые традиционно приписывают женщинам: нереалистичные и противоречивые цели, истеричность, перепады настроения, спонтанные увольнения. А Тэтчер, напротив, – обладательница жесткого авторитарного характера, которым, как считается, наделены мужчины.
Однако участницы дискуссии (в ней преобладали женщины) отметили, что в некоммерческой сфере больше всего востребованы качества, присущие именно женщинам-лидерам: открытость мышления, гибкость, способность услышать другую точку зрения. Возможно, поэтому, отметила Разумова, во всем мире женщины составляют 75% от общего числа работников некоммерческого сектора, а доля руководительниц некоммерческих организаций в западных странах доходит до 20%.
По данным Deloittе, в государственном управлении, добывающем и энергетическом секторах она составляет всего 8%. Женщин традиционно больше – свыше 35% – в общественно-полезных и социально направленных областях, говорит Екатерина Трофимова, партнер Deloitte в России.
Западные исследователи объясняют желание женщин работать в социальном секторе в том числе и экономическими факторами. В совместном исследовании британского Birkbeck University of London и испанского Universidad Autónoma de Madrid говорится, что в социальном и государственном секторе женщине легче сохранить работу и сделать карьеру после создания семьи. В среднем они работают на 3–5% часов меньше, чем на таких же должностях в частном секторе. И хотя часто зарабатывают меньше, могут больше времени посвящать семье и детям.
Анкета для меньшинства
В некоммерческом секторе работают в основном женщины, поэтому начальницам руководить тоже приходится преимущественно женскими коллективами. А для эффективного управления руководительницам важно учитывать мнение немногих мужчин, работающих в этих организациях.
Морозова рассказала, что в фонде Елены и Геннадия Тимченко всего четверо мужчин. Все они давно трудятся в некоммерческой сфере, у них большой опыт работы в коллективах, где мужчины в меньшинстве.
Недавно она раздала им анкеты с вопросами о специфике работы в женском и мужском коллективах. Мнения четверых мужчин разделились. Одни ответили, что им гендерный состав коллектива не важен. Главное – культура организации и квалифицированные коллеги. Другие отметили различия в способах решения проблем в женских и мужских коллективах. Мол, мужской коллектив больше сосредоточивается на общей картине и на перспективах развития, а женский уделяет внимание деталям и решению операционных проблем. Мужчины больше, чем женщины, склонны к риску и многозадачности. И наконец, по мнению респондентов, мужчины больше внимания обращают на общие признаки, а женщины ищут различия.
Мужчины-респонденты также ответили, что женщина-руководитель более продуманно и взвешенно ставит стратегические задачи, тщательно прорабатывает детали, но сроки выполнения из-за этого часто затягиваются. Женщины, кроме того, более корректны в отношении подчиненных, в их командах меньше конкуренции, но всегда есть риск появления узкого круга любимчиков.
Женщины-коллеги создают более комфортный климат в коллективе и выказывают больше понимания в случае личных трудностей, но чаще, чем мужчины, склонны открыто выяснять отношения на работе. Женщины-подчиненные, работая в сплошь женском коллективе с единственным мужчиной-начальником, не упускают попыток манипулировать руководителем, хотя при этом стараются ответственно выполнить его распоряжения.
В целом респонденты заявили, что не хотели бы работать в коллективе, где преобладают мужчины. А один отметил, что самые эффективные – сбалансированные команды. Без мужчин не обойтись, если речь идет о захвате рынков и новых территорий, а женщины нужны, чтобы выстраивать процессы, написал он.
Не в женский коллектив
Однако опросы по большей выборке работников дают другие результаты. В 2019 г. консалтинговая компания ЕY опросила 1082 российских работника, и оказалось, что лишь 9% респондентов готовы трудиться в команде, где женщины составляют большинство. А преимущественно мужские коллективы предпочитают 28% опрошенных. И только 7% респондентов обоих полов хотели бы работать под началом женщины, тогда как доля желающих трудиться под началом мужчины во много раз выше – 49%. Остальным респондентам безразличен пол начальника. Российское общество, за исключением молодого поколения миллениалов, до сих пор предвзято относится к руководительницам. Существует представление, что они непременно авторитарны (и потому неприятны в общении). В России пока еще сильны традиционные патриархальные ценности, объясняет София Азизян, партнер EY и руководитель программы EY «Деловые женщины».
Эмоциональные и ответственные
Какой же тогда должна быть женщина, чтобы преуспеть? И какие лидерские качества помогают ей сделать карьеру? На эти вопросы участницы дискуссии «Ведомостей» давали разные ответы. Екатерина Бермант, директор благотворительного фонда «Детские сердца», считает очень полезным для карьеры умение женщин одинаково хорошо справляться с совершенно разными задачами, потому что они привыкли совмещать разные роли дома и на работе. Морозова указала на гибкость, ответственность в принятии решений, умение договариваться без нажима на собеседников. Разумова утверждает, что женщины создают команды с менее жесткой иерархией, чем мужчины, и больше заботятся об атмосфере в коллективе, даже иногда назначают специального человека, которому остальные сотрудники могут плакаться в жилетку, чтобы стало легче. «У нас есть человек в команде, к которому можно прийти и рассказать о проблемах, как рабочих, так и личных. Главное, чтобы у сотрудницы была возможность выговориться», – рассказала она. По ее словам, если проблему можно решить в коллективе, сотрудницу переставляют в другой проект, меняют обязанности или просто отправляют в отпуск. Все это улучшает атмосферу и взаимоотношения в команде, считает Разумова.
Среди типично женских качеств характера участники сессии упомянули и повышенную эмоциональность. Но эта черта не помешает женщине добиться успехов, если она научилась управлять эмоциями и благодаря этому правильно строит отношения в коллективе, заметила Разумова. Бермант отмечает, что женщина всегда стремится работать как можно лучше, потому что больше держится за рабочее место. «Женщин менее охотно, чем мужчин, берут на работу. В 25 лет – потому что она может уйти в декрет, а в 45 – потому что в возрасте, а хочется взять молодых», – объяснила она.
Многочисленные западные исследования подтверждают, что женщины имеют все шансы быть эффективными руководителями и у них множество преимуществ перед мужчинами: они сильнее стремятся к знаниям, упорнее работают над поставленными задачами, лучше организуют рабочий процесс, распределяют задачи и дают членам команды свободу проявить себя.
Предвзятость как препятствие
Однако в корпоративной среде к женщинам относятся более критично, чем к мужчинам, и качества, которые считаются достоинствами у мужчин, у женщин воспринимаются как недостатки. К примеру, если женщина поддерживает сотрудничество и демократию в коллективе, ее считают излишне мягким руководителем (мужчину же – открытым и прогрессивным лидером). Слишком напористых начальниц считают неженственными, тогда как агрессивных начальников – эффективными, показало недавнее исследование Yale School of Management.
Гендерное неравенство в карьере и оплате труда тоже налицо. В начале 2020 г. рекрутинговая компания Hays опросила 1696 сотрудников компаний в России (из них 47% – женщины), имеют ли мужчины и женщины равные возможности для карьерного роста. Отрицательно ответили 16% мужчин, но 32% женщин. А 64% женщин сообщили, что получают меньше денег, чем мужчины, за одинаковый труд.
И почти 60% женщин считают, что женщинам надо прикладывать больше усилий для продвижения по службе, чем мужчинам (например, получать дополнительное образование).
Среди главных препятствий сами женщины назвали вынужденные перерывы в карьере (57%), гендерные стереотипы ( 54%), а также предвзятое отношение к руководительницам в обществе (48%).
Авторы исследования Hays спросили также, какие стереотипы мешают женщинам делать карьеру. 20% женщин ответили: убеждение окружающих в том, что для женщины семья важнее карьеры, еще 20% – что мужчины считаются более рациональными, а женщины – более эмоциональными. А 15% упомянули представление о том, что женщины менее упорны в борьбе за должность.
Женский стиль
На сессии «Ведомостей» о женском лидерстве отмечалось и такое качество руководительниц, как противоречивость. Они хотят работать с профессионалами, но при подборе команды обращают больше внимания на личные качества кандидата. Анна Сошинская, директор благотворительного фонда компании Amway, сказала, что готова взять в команду человека пусть менее подготовленного, но близкого по духу, поскольку в благотворительной организации должны работать люди особого склада. «Если человек придерживается тех же ценностей, что и я, хочет учиться и развиваться, я готова в него вкладывать», – заявила она. Другие участницы беседы заявили, что человек с неправильными ценностями опасен для благотворительной организации. На такой работе надо быть добрым и милосердным. А если кандидат – хороший профессионал, но не разделяет ценностей организации, его не переделать.
Иную точку зрения высказала Ирина Швец, директор центра «Моя карьера». По ее мнению, главным критерием отбора кандидатов на работу в некоммерческие организации должен быть профессионализм. Ведь кандидат, который рассматривает работу в некоммерческом секторе, уже подумал о том, готов ли он каждый день помогать людям. Если он к этому не готов, он не пойдет работать в некоммерческую сферу. Тем более что зарплаты в этом секторе неконкурентные. К концу дискуссии участники все же сошлись во мнении, что некоммерческими организациями надо управлять так же, как и коммерческими: необходимые личные качества должны сочетаться с профессионализмом и умением мыслить стратегически.
Какую бы организацию женщины ни возглавляли, коммерческую или некоммерческую, они в первую очередь должны мыслить как руководители, а руководители всегда отдают предпочтение профессионалам, говорит Елена Рождественская, профессор Высшей школы экономики. По ее наблюдениям, во всем мире, в том числе и в России, женщины, которые продвигаются по карьерной лестнице, приобретают маскулинные черты: во главу угла они ставят рациональность и профессионализм. И если руководительница возьмет на работу лояльного, но плохо подготовленного сотрудника, она уволит его через некоторое время. Нет ярко выраженного мужского или женского стиля руководства, полагает Рождественская. А есть одинаковый для обоих полов стиль руководства, направленный на рост эффективности организации.