В России женщины руководят каждой пятой компанией

Какой же тогда должна быть женщина, чтобы преуспеть? И какие лидерские качества помогают ей сделать карьеру? На эти вопросы участницы дискуссии «Ведомостей» давали разные ответы. Екатерина Бермант, директор благотворительного фонда «Детские сердца», считает очень полезным для карьеры умение женщин одинаково хорошо справляться с совершенно разными задачами, потому что они привыкли совмещать разные роли дома и на работе. Морозова указала на гибкость, ответственность в принятии решений, умение договариваться без нажима на собеседников. Разумова утверждает, что женщины создают команды с менее жесткой иерархией, чем мужчины, и больше заботятся об атмосфере в коллективе, даже иногда назначают специального человека, которому остальные сотрудники могут плакаться в жилетку, чтобы стало легче. «У нас есть человек в команде, к которому можно прийти и рассказать о проблемах, как рабочих, так и личных. Главное, чтобы у сотрудницы была возможность выговориться», – рассказала она. По ее словам, если проблему можно решить в коллективе, сотрудницу переставляют в другой проект, меняют обязанности или просто отправляют в отпуск. Все это улучшает атмосферу и взаимоотношения в команде, считает Разумова.