Что отличает революционные платформы от остальных

Многие рынки неэффективны. Высокие издержки доступа к рынку, поиска потенциальных контрагентов и коммуникации с ними могут ограничивать число игроков или осложнять общение между ними. Асимметрия доступа к информации о предложениях продавцов и о потребностях покупателей может снизить готовность сторон вступать в транзакции: никто не хочет, чтобы его обманывали. На неэффективных рынках многие взаимовыгодные возможности просто остаются незамеченными. Маркетплейсы решают эту проблему: они создают правила и инфраструктуру, которые облегчают и улучшают транзакции, а также устраняют провалы рынка. Так возникает добавленная стоимость.