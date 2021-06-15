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Что отличает революционные платформы от остальных

Даже самые успешные маркетплейсы не всегда создают прорывные изменения
Клиффорд Максвелл Скотт Дьюк Коминерс
Варвара Гранкова

Такие гиганты, как eBay, Amazon, Uber и Udemy, изменили то, как мы делаем покупки, путешествуем, заказываем еду, работаем и учимся. Но даже самые успешные маркетплейсы не всегда создают революционные изменения

Многие маркетплейсы просто организуют предложение и облегчают транзакции для тех, кто уже присутствует на рынке, но подрывные маркетплейсы создают новые типы транзакций, которые привлекают на рынок новых покупателей или продавцов. Как определять и создавать такие новые транзакции?

Подрывные маркетплейсы

Многие рынки неэффективны. Высокие издержки доступа к рынку, поиска потенциальных контрагентов и коммуникации с ними могут ограничивать число игроков или осложнять общение между ними. Асимметрия доступа к информации о предложениях продавцов и о потребностях покупателей может снизить готовность сторон вступать в транзакции: никто не хочет, чтобы его обманывали. На неэффективных рынках многие взаимовыгодные возможности просто остаются незамеченными. Маркетплейсы решают эту проблему: они создают правила и инфраструктуру, которые облегчают и улучшают транзакции, а также устраняют провалы рынка. Так возникает добавленная стоимость.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных