Шесть советов для эффективного виртуального общения

Теперь, когда мы (по большей части) решили технические проблемы, нашли кнопку «отключить микрофон» и научились делиться слайдами, не демонстрируя свой экран, мы столкнулись с более адаптивной задачей проведения эффективных виртуальных встреч. В результате нашего недавнего опроса мы обнаружили, что в связи с пандемией люди делают меньше презентаций, но больше говорят на виртуальных встречах. И часто остаются ими недовольны. Мы слышим от руководителей различных организаций – не важно, работают ли они в небольших некоммерческих проектах или в компаниях, входящих в Fortune 50, – одни и те же вопросы: «Как нужно говорить во время виртуальной встречи? Как мне и моей команде не перебивать друг друга?»