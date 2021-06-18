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Шесть советов для эффективного виртуального общения

Как надо выступать на виртуальных встречах и когда лучше воздержаться от выступления
Ведомости
Варвара Гранкова

После возобновления работы в офисе виртуальные встречи и совещания никуда не денутся – как и связанные с ними проблемы и поводы для раздражения. Как проводить такие встречи эффективнее?

Теперь, когда мы (по большей части) решили технические проблемы, нашли кнопку «отключить микрофон» и научились делиться слайдами, не демонстрируя свой экран, мы столкнулись с более адаптивной задачей проведения эффективных виртуальных встреч. В результате нашего недавнего опроса мы обнаружили, что в связи с пандемией люди делают меньше презентаций, но больше говорят на виртуальных встречах. И часто остаются ими недовольны. Мы слышим от руководителей различных организаций – не важно, работают ли они в небольших некоммерческих проектах или в компаниях, входящих в Fortune 50, – одни и те же вопросы: «Как нужно говорить во время виртуальной встречи? Как мне и моей команде не перебивать друг друга?»

От этого могут зависеть доходы вашей компании, как в случае, рассказанном одним из наших клиентов: «Мы с членами команды постоянно перебиваем друг друга, и, когда мы делаем это при клиентах, бывает очень неловко».

Готовность к лидерству отчасти определяется желанием говорить на совещаниях. В отсутствие возможностей для личного общения наше взаимодействие с другими людьми в виртуальном пространстве является основной движущей силой наших отношений, профессиональных и личных. Исходя из этих соображений, предлагаю три совета о том, как выступать на виртуальных собраниях, и три совета, когда стоит воздержаться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных