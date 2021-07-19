Сотрудники все чаще конфликтуют из-за кондиционеров

В Москве температура выше 30 градусов держится с середины июня. Согласно нормам СанПиНов, оптимальная температура на рабочем месте весной и летом составляет 23–25 градуса по Цельсию. При аномальной жаре работодатели должны сами регулировать климат в офисе. Иначе им придется сокращать рабочий день сотрудников. Если температура в офисе поднимается выше 28 градусов, рекомендуется отправлять сотрудников домой на полчаса раньше, при 29 градусах – на час. При 30,5 и выше стандартный рабочий день сокращается вдвое – до четырех часов. Во время жары СанПиНы также рекомендуют организовывать комнаты отдыха с комфортным микроклиматом и отправлять сотрудников в краткосрочные отпуска вне графика с их письменного согласия.