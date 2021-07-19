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Сотрудники все чаще конфликтуют из-за кондиционеров

Климатический конфликт
Елена Федотова
Варвара Гранкова

Трое из 10 офисных работников жалуются на конфликты с коллегами из-за кондиционеров, по данным опроса SuperJob. В опросе приняли участие 1600 офисных сотрудников старше 18 лет из всех округов страны.

В Москве температура выше 30 градусов держится с середины июня. Согласно нормам СанПиНов, оптимальная температура на рабочем месте весной и летом составляет 23–25 градуса по Цельсию. При аномальной жаре работодатели должны сами регулировать климат в офисе. Иначе им придется сокращать рабочий день сотрудников. Если температура в офисе поднимается выше 28 градусов, рекомендуется отправлять сотрудников домой на полчаса раньше, при 29 градусах – на час. При 30,5 и выше стандартный рабочий день сокращается вдвое – до четырех часов. Во время жары СанПиНы также рекомендуют организовывать комнаты отдыха с комфортным микроклиматом и отправлять сотрудников в краткосрочные отпуска вне графика с их письменного согласия.

Около 75% офисных сотрудников работают в помещении с кондиционерами. Они не могут претендовать на сокращенный рабочий день и часто сами регулируют температурный режим в помещении. Многие охотно включают кондиционер на низкие температуры, но наталкиваются на непонимание теплолюбивых соседей по офису с открытой планировкой.

Жалобы на неподходящий температурный режим, шум и невозможность сосредоточиться на работе обычны для тех, кто трудится в open space. Около 58% работников не хотели бы работать в open space, показал несколько лет назад опрос, проведенный аналитическим центром «Альфастрахования». Но аренда помещений с открытой планировкой обходится компаниям дешевле аренды отдельных офисов минимум на 40%, говорила ранее «Ведомостям» управляющий директор компании Regus Ирина Баева. В пандемию «Ведомости» опросили 20 компаний, и только одна – «Акадо телеком» – сообщила, что в ее офисе преимущественно кабинетная рассадка. Работодателям – арендаторам открытых офисных пространств приходится искать компромиссные условия труда, в том числе и температурный режим, устраивающий большинство сотрудников. Иногда со скандалами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных