Сотрудники все чаще конфликтуют из-за кондиционеров

Сотрудники все чаще конфликтуют из-за кондиционеровКлиматический конфликт
Трое из 10 офисных работников жалуются на конфликты с коллегами из-за кондиционеров, по данным опроса SuperJob. В опросе приняли участие 1600 офисных сотрудников старше 18 лет из всех округов страны.
В Москве температура выше 30 градусов держится с середины июня. Согласно нормам СанПиНов, оптимальная температура на рабочем месте весной и летом составляет 23–25 градуса по Цельсию. При аномальной жаре работодатели должны сами регулировать климат в офисе. Иначе им придется сокращать рабочий день сотрудников. Если температура в офисе поднимается выше 28 градусов, рекомендуется отправлять сотрудников домой на полчаса раньше, при 29 градусах – на час. При 30,5 и выше стандартный рабочий день сокращается вдвое – до четырех часов. Во время жары СанПиНы также рекомендуют организовывать комнаты отдыха с комфортным микроклиматом и отправлять сотрудников в краткосрочные отпуска вне графика с их письменного согласия.
Около 75% офисных сотрудников работают в помещении с кондиционерами. Они не могут претендовать на сокращенный рабочий день и часто сами регулируют температурный режим в помещении. Многие охотно включают кондиционер на низкие температуры, но наталкиваются на непонимание теплолюбивых соседей по офису с открытой планировкой.
Жалобы на неподходящий температурный режим, шум и невозможность сосредоточиться на работе обычны для тех, кто трудится в open space. Около 58% работников не хотели бы работать в open space, показал несколько лет назад опрос, проведенный аналитическим центром «Альфастрахования». Но аренда помещений с открытой планировкой обходится компаниям дешевле аренды отдельных офисов минимум на 40%, говорила ранее «Ведомостям» управляющий директор компании Regus Ирина Баева. В пандемию «Ведомости» опросили 20 компаний, и только одна – «Акадо телеком» – сообщила, что в ее офисе преимущественно кабинетная рассадка. Работодателям – арендаторам открытых офисных пространств приходится искать компромиссные условия труда, в том числе и температурный режим, устраивающий большинство сотрудников. Иногда со скандалами.