В пандемию работодатели часто сталкиваются с ложью кандидатов

Еще в конце 2020 г., по данным доклада Росстата, продолжительность поиска работы в России составляла около 6,5 месяца. И хотя уровень безработицы, по данным того же Росстата, сократился с 5,6% в декабре 2020 г. до 4,8% в июне 2021 г., конкуренция между кандидатами на рынке сохраняется: по данным HeadHunter, в июне 2021 г. на одну вакансию претендовало 3,7 кандидата.