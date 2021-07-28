Две трети работодатели врут в описаниях вакансий

Две трети работодатели врут в описаниях вакансийРеальные рабочие обязанности сотрудников часто не совпадают с тем, что было указано в описании вакансии и обещано на собеседовании
Эксперты аналитического центра «Альфастрахования» недавно выяснили, что 66% россиян считают, что их реальные рабочие обязанности отличаются от тех, что обсуждались на собеседовании. 37% респондентов сказали, что их рабочие обязанности сильно отличаются от описанного в вакансии или на собеседовании, а 29% – что не совпадали мелочи. Оставшиеся 34% сообщили, что требования в вакансии и рабочие обязанности полностью совпали. Всего было опрошено 3000 работников, каждый третий участвовавший в опросе работает на нынешнем месте работы от 3 до 5 лет, 15% – более 5 лет, 20% – менее 5 лет, а еще треть (32%) устроились на работу менее года назад.
Аналогичный опрос, проведенный сервисом «Работа.ру», показал, что с ложью в вакансии сталкивались 74% респондентов из 5000 опрошенных пользователей сервиса. При этом 79% получали не соответствующую действительности информацию в вакансиях о зарплате, а 71% – о рабочих обязанностях. Еще 36% сказали, что работодатель преувеличивал в вакансии карьерные перспективы, а 26% сталкивались с неверной информацией о графике работы.
«Ведомости» выясняли, почему в российских компаниях описание работы на собеседовании и в вакансии так часто отличается от реальных служебных обязанностей, как это влияет на эффективность работников и можно ли исправить сложившуюся ситуацию.