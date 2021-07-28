Две трети работодатели врут в описаниях вакансий

Эксперты аналитического центра «Альфастрахования» недавно выяснили, что 66% россиян считают, что их реальные рабочие обязанности отличаются от тех, что обсуждались на собеседовании. 37% респондентов сказали, что их рабочие обязанности сильно отличаются от описанного в вакансии или на собеседовании, а 29% – что не совпадали мелочи. Оставшиеся 34% сообщили, что требования в вакансии и рабочие обязанности полностью совпали. Всего было опрошено 3000 работников, каждый третий участвовавший в опросе работает на нынешнем месте работы от 3 до 5 лет, 15% – более 5 лет, 20% – менее 5 лет, а еще треть (32%) устроились на работу менее года назад.