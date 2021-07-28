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Две трети работодатели врут в описаниях вакансий

Реальные рабочие обязанности сотрудников часто не совпадают с тем, что было указано в описании вакансии и обещано на собеседовании
Мария Подцероб
Варвара Гранкова

Эксперты аналитического центра «Альфастрахования» недавно выяснили, что 66% россиян считают, что их реальные рабочие обязанности отличаются от тех, что обсуждались на собеседовании. 37% респондентов сказали, что их рабочие обязанности сильно отличаются от описанного в вакансии или на собеседовании, а 29% – что не совпадали мелочи. Оставшиеся 34% сообщили, что требования в вакансии и рабочие обязанности полностью совпали. Всего было опрошено 3000 работников, каждый третий участвовавший в опросе работает на нынешнем месте работы от 3 до 5 лет, 15% – более 5 лет, 20% – менее 5 лет, а еще треть (32%) устроились на работу менее года назад.

Аналогичный опрос, проведенный сервисом «Работа.ру», показал, что с ложью в вакансии сталкивались 74% респондентов из 5000 опрошенных пользователей сервиса. При этом 79% получали не соответствующую действительности информацию в вакансиях о зарплате, а 71% – о рабочих обязанностях. Еще 36% сказали, что работодатель преувеличивал в вакансии карьерные перспективы, а 26% сталкивались с неверной информацией о графике работы.

«Ведомости» выясняли, почему в российских компаниях описание работы на собеседовании и в вакансии так часто отличается от реальных служебных обязанностей, как это влияет на эффективность работников и можно ли исправить сложившуюся ситуацию.

Приманка для кандидата

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных