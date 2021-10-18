Как заработать на автомобильных тест-драйвах

К моменту основания Carl Малыхин был уже опытным предпринимателем. В 2009 г. выпускник программы бакалавриата по экономике и управлению Московского государственного университета дизайна и технологий (МГУ ДТ) сначала устроился на работу аккаунт-менеджером, а потом поработал продюсером в рекламных агентствах Tribal DDB и Red Keds. Но уже в январе 2014 г. друзья предложили ему стать сооснователем компании MiniMe3D, которая создавала трехмерные фигурки людей на заказ с помощью 3D-принтера. Маркетолог Малыхин должен был заняться раскруткой проекта. Проект сначала развивался успешно, но потом материалы, из которых делались фигурки, подорожали, и бизнес стал нерентабельным. Вдобавок у Малыхина возникли разногласия с партнером. Летом 2015 г. Виталий вышел из проекта и стал думать, чем теперь заняться.