Как заработать на автомобильных тест-драйвах

Как заработать на автомобильных тест-драйвахМаркетолог Виталий Малыхин создал первую в России компанию, которая организует тест-драйвы автомобилей через мобильное приложение
34-летний предприниматель Виталий Малыхин всегда был заядлым автомобилистом. Опыт покупки автомобилей в дилерских салонах, куда приходилось ездить по три-четыре раза для тест-драйва и оформления документов, навел его на мысль: почему в эпоху цифровой торговли машину не продавать в онлайне, как любой другой товар?
В 2016 г. Малыхин создал приложение Carl, в котором можно заказать тест-драйв автомобиля, а потом получить персональное предложение по конкретным машинам от подключенных к системе дилеров. Сейчас у платформы 17 000 клиентов, которые заказывают в месяц по 200 тест-драйвов. Каждый тест-драйв стоит 5000 руб., за него платит клиент. Машины для пробных поездок предоставляют производители и дилеры, пригоняют их клиенту работники Carl. В 2020 г. через Сarl было продано 50 автомобилей, а выручка компании, по данным СПАРК, составила 970 000 руб. В этом году компания получила $1 млн инвестиций от фонда «Авенир» и нескольких других инвесторов.
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К моменту основания Carl Малыхин был уже опытным предпринимателем. В 2009 г. выпускник программы бакалавриата по экономике и управлению Московского государственного университета дизайна и технологий (МГУ ДТ) сначала устроился на работу аккаунт-менеджером, а потом поработал продюсером в рекламных агентствах Tribal DDB и Red Keds. Но уже в январе 2014 г. друзья предложили ему стать сооснователем компании MiniMe3D, которая создавала трехмерные фигурки людей на заказ с помощью 3D-принтера. Маркетолог Малыхин должен был заняться раскруткой проекта. Проект сначала развивался успешно, но потом материалы, из которых делались фигурки, подорожали, и бизнес стал нерентабельным. Вдобавок у Малыхина возникли разногласия с партнером. Летом 2015 г. Виталий вышел из проекта и стал думать, чем теперь заняться.