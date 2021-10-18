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Как заработать на автомобильных тест-драйвах

Маркетолог Виталий Малыхин создал первую в России компанию, которая организует тест-драйвы автомобилей через мобильное приложение
Мария Подцероб
Евгений Разумный / Ведомости

34-летний предприниматель Виталий Малыхин всегда был заядлым автомобилистом. Опыт покупки автомобилей в дилерских салонах, куда приходилось ездить по три-четыре раза для тест-драйва и оформления документов, навел его на мысль: почему в эпоху цифровой торговли машину не продавать в онлайне, как любой другой товар?

В 2016 г. Малыхин создал приложение Carl, в котором можно заказать тест-драйв автомобиля, а потом получить персональное предложение по конкретным машинам от подключенных к системе дилеров. Сейчас у платформы 17 000 клиентов, которые заказывают в месяц по 200 тест-драйвов. Каждый тест-драйв стоит 5000 руб., за него платит клиент. Машины для пробных поездок предоставляют производители и дилеры, пригоняют их клиенту работники Carl. В 2020 г. через Сarl было продано 50 автомобилей, а выручка компании, по данным СПАРК, составила 970 000 руб. В этом году компания получила $1 млн инвестиций от фонда «Авенир» и нескольких других инвесторов.

Как делает Tesla

К моменту основания Carl Малыхин был уже опытным предпринимателем. В 2009 г. выпускник программы бакалавриата по экономике и управлению Московского государственного университета дизайна и технологий (МГУ ДТ) сначала устроился на работу аккаунт-менеджером, а потом поработал продюсером в рекламных агентствах Tribal DDB и Red Keds. Но уже в январе 2014 г. друзья предложили ему стать сооснователем компании MiniMe3D, которая создавала трехмерные фигурки людей на заказ с помощью 3D-принтера. Маркетолог Малыхин должен был заняться раскруткой проекта. Проект сначала развивался успешно, но потом материалы, из которых делались фигурки, подорожали, и бизнес стал нерентабельным. Вдобавок у Малыхина возникли разногласия с партнером. Летом 2015 г. Виталий вышел из проекта и стал думать, чем теперь заняться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных