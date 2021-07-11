Фонд «Авенир» и топ-менеджер «Яндекса» инвестировали в сервис онлайн-покупки авто CARL

Стартап запущен Малыхиным в 2016 г. Производителям и автодилерам компания предлагает оцифровать продажу машин, снизив ее стоимость, а потребителям – купить авто через мобильное приложение. CARL позволяет выбрать автомобиль по более чем 40 параметрам, зарезервировать машину, заказать тест-драйв в любой точке города по удобному маршруту (в поездке потенциального покупателя сопровождает собственный консультант по продукту) и оплатить покупку, не посещая дилерский центр. В CARL утверждают, что сервис синхронизирован со складами дилеров и импортеров, а оплата автомобиля происходит через свою платежную систему, что минимизирует расходы на эквайринг. При этом договор купли-продажи автомобиля клиент заключает с автодилером.