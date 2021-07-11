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Фонд «Авенир» и топ-менеджер «Яндекса» инвестировали в сервис онлайн-покупки авто CARL

Стартап привлек $1 млн на монетизацию бизнес-модели
Тимур Бордюг Денис Ильюшенков
В России растет количество людей, готовых купить машину онлайн /Андрей Гордеев / Ведомости

Ведущим инвестором раунда стал «Авенир», говорится в сообщении компании. Инвестиция оформлена в виде конвертируемого займа. Для «Авенира» это второй инвестраунд с CARL – в 2017 г. компания уже вложила в стартап $1 млн. По данным «СПАРК-Интерфакса», на 16 июня 2021 г. основателю проекта – предпринимателю Виталию Малыхину принадлежало более 75% ООО «Карл рус», фонду «Авенир» – более 24%. Малыхин подтвердил «Ведомостям», что сделка состоялась. Среди инвесторов стартапа в сообщении названы директор по новым продуктам «Яндекса» Дмитрий Степанов (ранее возглавлял сервис «Яндекс.Еда»), а также Олег Шадрин, Антон Волков и Александр Карпович, ранее инвестировавшие в платформу для удаленной работы Miro. 

Стартап запущен Малыхиным в 2016 г. Производителям и автодилерам компания предлагает оцифровать продажу машин, снизив ее стоимость, а потребителям – купить авто через мобильное приложение. CARL позволяет выбрать автомобиль по более чем 40 параметрам, зарезервировать машину, заказать тест-драйв в любой точке города по удобному маршруту (в поездке потенциального покупателя сопровождает собственный консультант по продукту) и оплатить покупку, не посещая дилерский центр. В CARL утверждают, что сервис синхронизирован со складами дилеров и импортеров, а оплата автомобиля происходит через свою платежную систему, что минимизирует расходы на эквайринг. При этом договор купли-продажи автомобиля клиент заключает с автодилером.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных