Фонд «Авенир» и топ-менеджер «Яндекса» инвестировали в сервис онлайн-покупки авто CARL

Фонд «Авенир» и топ-менеджер «Яндекса» инвестировали в сервис онлайн-покупки авто CARLСтартап привлек $1 млн на монетизацию бизнес-модели
Ведущим инвестором раунда стал «Авенир», говорится в сообщении компании. Инвестиция оформлена в виде конвертируемого займа. Для «Авенира» это второй инвестраунд с CARL – в 2017 г. компания уже вложила в стартап $1 млн. По данным «СПАРК-Интерфакса», на 16 июня 2021 г. основателю проекта – предпринимателю Виталию Малыхину принадлежало более 75% ООО «Карл рус», фонду «Авенир» – более 24%. Малыхин подтвердил «Ведомостям», что сделка состоялась. Среди инвесторов стартапа в сообщении названы директор по новым продуктам «Яндекса» Дмитрий Степанов (ранее возглавлял сервис «Яндекс.Еда»), а также Олег Шадрин, Антон Волков и Александр Карпович, ранее инвестировавшие в платформу для удаленной работы Miro.
Стартап запущен Малыхиным в 2016 г. Производителям и автодилерам компания предлагает оцифровать продажу машин, снизив ее стоимость, а потребителям – купить авто через мобильное приложение. CARL позволяет выбрать автомобиль по более чем 40 параметрам, зарезервировать машину, заказать тест-драйв в любой точке города по удобному маршруту (в поездке потенциального покупателя сопровождает собственный консультант по продукту) и оплатить покупку, не посещая дилерский центр. В CARL утверждают, что сервис синхронизирован со складами дилеров и импортеров, а оплата автомобиля происходит через свою платежную систему, что минимизирует расходы на эквайринг. При этом договор купли-продажи автомобиля клиент заключает с автодилером.